Τέξας: Τρία αδέλφια έχασαν τη ζωή τους, αφού έπεσαν σε παγωμένη λίμνη

Τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Μπόναμ στο βόρειο Τέξας την Δευτέρα, όταν τρία αδέλφια έπεσαν σε μια παγωμένη λίμνη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους, την ώρα που μια φονική χειμερινή καταιγίδα πλήττει ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Τσεγιέν Χανγκάμαν, μητέρα των τριών αγοριών ηλικίας έξι, οκτώ και εννιά ετών, μιλώντας στο CBS News εξήγησε ότι προσπάθησε να σώσει τα παιδιά της βγάζοντας τα από το νερό και τοποθετώντας τα στον πάγο, αλλά αυτός συνεχώς έσπαγε. «Ήταν τρεις και εγώ μόνη μου... γι' αυτό δεν μπόρεσα να τους σώσω», τόνισε η μητέρα των παιδιών.

«Ήταν δραστήρια παιδιά και είχαν μια έντονη και όμορφη προσωπικότητα», τόνισε η ίδια, προτρέποντας τους γονείς να «κρατούν σφιχτά τα παιδιά τους και να τους λένε πάντα ότι τα αγαπούν».

Η Χανγκάμαν, μητέρα έξι παιδιών, ενημερώθηκε από την κόρη της ότι τα αγόρια, τα οποία έπαιζαν κοντά στην λίμνη -περίπου 30 μέτρα μακριά από το σπίτι- έπεσαν στο νερό. Ο μικρότερος έπεσε πρώτος, αφού προσπάθησε να κάνει πατινάζ πάνω στον πάγο που είχε σχηματιστεί στο νερό, προσθέτοντας ότι τα δύο μεγαλύτερα αγόρια πήδηξαν μέσα στο νερό, λίγο αργότερα.

«Όταν τα είδα να παλεύουν, ήξερα ότι τα σώματά τους ήταν ήδη σε κατάσταση σοκ, καθώς το νερό ήταν παγωμένο», εξήγησε, προσθέτοντας ότι όταν προσπάθησε να τα βγάλει από το νερό, την είδε ένας γείτονας και ήρθε να την βοηθήσει.

«Προσπάθησα να παλέψω για τη ζωή των παιδιών μου. Τα έβλεπα να πνίγονται και δεν μπορούσα να τα βοηθήσω», κατέληξε.

Η Τσεγιέν Χανγκάμαν, μητέρα των τριών αγοριών ηλικίας έξι, οκτώ και εννιά ετών BBC

«Ονειρευόταν να γίνει αστέρι του ποδοσφαίρου»

Το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι οι σοροί των δύο μεγαλύτερων αγοριών ανασύρθηκαν πρώτα και ο μικρότερος βρέθηκε αργότερα μετά από «εκτενή έρευνα στη λίμνη». Τα αγόρια αναγνωρίστηκαν ως ο 6χρονος Howard Doss, ο 8χρονος Kaleb Doss και ο 9χρονος EJ Doss.

Περιγράφοντας τους γιους της, η Χανγκάμαν δήλωσε ότι ο EJ ονειρευόταν να γίνει αστέρι του ποδοσφαίρου, ο Kaleb αγαπούσε το χορό και το τραγούδι, και ο μικρότερος, ο Howard, «ήθελε να κάνει τους ανθρώπους να γελάνε».

Από την πλευρά του, το σχολείο των αγοριών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξέφραζε την θλίψη του «για αυτή την αδιανόητη απώλεια» και ότι θα διατεθούν σύμβουλοι για να υποστηρίξουν τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου.