ΗΠΑ: Τουλάχιστον 38 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά, από τη χειμερινή καταιγίδα - Βίντεο

Πεζοί περνούν τον δρόμο κατά τη διάρκεια χιονοθύελλας στη Νέα Υόρκη, στις 25 Ιανουαρίου 2026.

Τουλάχιστον 38 νεκροί, μεταξύ των οποίων και παιδιά, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων και πάνω από 400.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα έχει αφήσει στις ΗΠΑ η φονική χειμερινή καταιγίδα που έπληξε τη χώρα από το Τέξας έως το Μέιν, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν υπό του μηδενός σε δεκάδες πολιτείες.

Η καταιγίδα, η οποία προκάλεσε χάος από το Τέξας μέχρι την άκρη του Μέιν το Σαββατοκύριακο, προκάλεσε προβλήματα στους δρόμους, διέκοψε την ηλεκτροδότηση και έθαψε μεγάλες πόλεις κάτω από ένα πυκνό στρώμα χιονιού.

Εκατομμύρια πολίτες παραμένουν υπό «συναγερμό» για τις χειμερινές συνθήκες, ενώ νέο κύμα ψύχους αναμένεται στη χώρα το Σαββατοκύριακο, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές θερμοκρασίες ρεκόρ και νέα μεγάλη καταιγίδα.

Οι θερμοκρασίες το πρωί της Τετάρτης (28/01) στις ΗΠΑ. Θερμοκρασίες κάτω των 0 βαθμών Κελσίου (32 βαθμών Φαρενάιτ) καταγράφονται ακόμα και στη Φλόριντα. The Weather Channel

Τρία παιδιά νεκρά σε παγωμένη λίμνη

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, σε δυστυχήματα ή από υποθερμία, σύμφωνα με τον απολογισμό που κατήρτισε το AFP με βάση πληροφορίες από τοπικά μέσα και τις αρχές.

Τρία παιδιά ηλικίας έξι με εννέα ετών έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα όταν έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στο Τέξας.

Δέκα νεκροί στους δρόμους της Νέας Υόρκης

Χθες, Τρίτη, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον δέκα άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί σε εξωτερικούς χώρους και οι αρχές ερευνούν τα αίτια του θανάτου τους.

Οι θερμοκρασίες είναι τόσο χαμηλές στη μεγαλούπολη όπου ο ποταμός Χάντσον πάγωσε.

Latest updates ?️ https://t.co/ciHNDA6tzj | Ice continues to build on the Hudson River surrounding NYC. It's a rare sight, making for stunning visuals as boats maneuver through it. pic.twitter.com/7aaJzEnB6C — Eyewitness News (@ABC7NY) January 27, 2026

Στο Μέιν σκοτώθηκαν οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες ενός αεροσκάφους που συνετρίβη κατά την απογείωσή του στη διάρκεια της χιονοθύελλας.

Εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα

Στις νότιες ΗΠΑ καταγράφηκαν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση στις πολιτείες Τενεσί, Τέξας, Μισισίπι και Λουιζιάνα.

Το πρωί της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) πάνω από 400.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις ήταν χωρίς ρεύμα, με τα σημαντικότερα προβλήματα να παρατηρούνται στις πολιτείες του Τενεσί, Μισισίπι και Λουιζιάνα.

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα το πρωί της Τετάρτης. poweroutage.us

22.000 ακυρώσεις πτήσεων

Πολλά μεγάλα αεροδρόμια, από την Ουάσινγκτον, ως τη Φιλαδέλφεια και τη Νέα Υόρκη, έχουν σχεδόν αναστείλει τη λειτουργία τους, ενώ περισσότερες από 22.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί από το Σάββατο και χιλιάδες άλλες έχουν καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

Τη Δευτέρα, περισσότερες από 6.000 πτήσεις προς, εντός ή από τις ΗΠΑ ακυρώθηκαν και περισσότερες από 7.000 καθυστέρησαν.

Οθόνη στο διεθνές αεροδρόμιο της Φιλαδέλφεια κατά τη διάρκεια της χειμερινής καταιγίδας, στις 25 Ιανουαρίου 2026. AP/Matt Rourke

Μόνο την Κυριακή ακυρώθηκαν πάνω από 9.000 πτήσεις, περισσότερες από όσες έχουν ακυρωθεί στη διάρκεια μίας ημέρας από την έναρξη της πανδημίας Covid.

79 εκατοστά χιονιού στο Νέο Μεξικό

Οι σημαντικότερες χιονοπτώσεις, 79 εκατοστά, καταγράφηκαν στο Νέο Μεξικό και σε μια πόλη της πολιτείας της Νέας Υόρκης όπου το ύψος του χιονιού έφτασε τα 76 εκατοστά, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Πολλές από τις πλέον πληγείσες περιοχές βρίσκονται στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ, που είναι λιγότερο συνηθισμένες στους έντονους χειμώνες και συχνά δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένες.

Στην πολιτεία Μισισίπι, για παράδειγμα, οι δρόμοι πολλών πόλεων καλύφθηκαν με πάγο με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Several power lines in Rolling Fork and Hollandale, Mississippi, were completely covered in ice on Sunday. The weight of the ice caused multiple power poles to collapse. Thousands are without power in Mississippi. pic.twitter.com/ydgAC6UvcH — AccuWeather (@accuweather) January 25, 2026

Προβλήματα και στον Καναδά

Καναδοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι η καταιγίδα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο νότιο Οντάριο. Στον ανατολικό Καναδά, αναμένεται να συνεχιστεί το χιόνι στην περιοχή Maritimes την Τρίτη, σύμφωνα με το BBC Weather.

Το αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο δέχτηκε 48,5 εκατοστά χιονόπτωσης την Κυριακή, ένα νέο ρεκόρ για την περιοχή, σύμφωνα με το CBC.

Heavy snowfall is happening in Toronto, Ontario, Canada right now. ??❄️ pic.twitter.com/sSLe2Pp0MS — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 26, 2026

Στον Καναδά, η Οτάβα και το Κεμπέκ υπέστησαν τις βαρύτερες επιπτώσεις από την καταιγίδα, με αποτέλεσμα προβλήματα στις μεταφορές και κλείσιμο πολλών σχολείων.

Νέο κύμα ψύχους

Οι επόμενες ημέρες θα παραμείνουν πολύ κρύες στην κεντρική και ανατολική περιοχή της Βόρειας Αμερικής και η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί ενόψει του Σαββατοκύριακου, όταν μια άλλη σημαντική χειμερινή καταιγίδα θα μπορούσε να πλήξει τις ανατολικές ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος των βόρειων πολιτειών θα παραμείνουν υπό το μηδέν ως την Κυριακή. Ένα νέο κύμα ψύχους αναμένεται να προκαλέσει «τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί εδώ και πολλά χρόνια σε κάποιες περιοχές και το πιο παρατεταμένο κύμα ψύχους εδώ και δεκαετίες».

Παράλληλα ένα άλλο καιρικό σύστημα, πιθανόν σοβαρό, ενδέχεται να μετακινηθεί από τον Καναδά προς τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, προκαλώντας γενικευμένα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα. Οι μετεωρολόγοι λένε πως είναι ακόμα πολύ νωρίς για να είναι βέβαιοι για την ακριβή πορεία που θα ακολουθήσει το σύστημα αυτό και για να γνωρίζουν αν θα προκαλέσει βροχή ή χιόνι.

