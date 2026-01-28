Η Σαουδική Αραβία δεν θα παραχωρήσει στις ΗΠΑ τον εναέριο χώρο για ενδεχόμενη επίθεση στο Ιράν

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, διαβεβαίωσε χθες, Τρίτη, τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους, ότι το βασίλειο δεν θα επιτρέψει να εξαπολυθεί καμία επίθεση εναντίον του Ιράν ούτε από το έδαφός του ούτε από τον εναέριο χώρο του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σαουδαραβικού υπουργείου Εξωτερικών, που δημοσιοποιήθηκε μέσω X, ο πρίγκιπας διάδοχος επαναβεβαίωσε τη θέση της χώρας του υπέρ του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπεί η χρήση του εναέριου χώρου ή του εδάφους της Σαουδικής Αραβίας για στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν.

Παράλληλα, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τάχθηκε υπέρ κάθε προσπάθειας επίλυσης των διαφορών μέσω διαλόγου, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Τη Δευτέρα, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν εκδώσει ανακοίνωση με την οποία διαβεβαίωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους για επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Την ίδια ώρα, παραμένει η αβεβαιότητα για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τις τελευταίες ημέρες ότι «αρμάδα» αναπτύσσεται στην περιοχή, προσθέτοντας ωστόσο πως «ελπίζει» να μη χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί, εκτιμώντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει «συμφωνία».