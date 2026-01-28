Τραμπ: «Η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώνει τη ρητορική και τις πιέσεις προς την Κούβα, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών νωρίτερα κατά την οποία συνελήφθη ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος εξετάζει κινήσεις κατά της Κούβας και τις πίεση προς την ηγεσία της, ενώ έχει δεσμευθεί να διακόψει τη ροή πετρελαίου και χρημάτων από τη Βενεζουέλα προς το νησί, το οποίο επί χρόνια στηριζόταν στη στήριξη του Καράκας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τρίτη, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Κούβα βρίσκεται κοντά στην κατάρρευση. Όπως είπε, η χώρα λάμβανε χρήματα και πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, προσθέτοντας ότι αυτή η στήριξη έχει πλέον διακοπεί. «Η Κούβα θα πέσει πολύ σύντομα. Η Κούβα είναι πραγματικά ένα έθνος που βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάρρευση», δήλωσε ο Τραμπ.

«Ξέρετε, έπαιρναν τα χρήματά τους από τη Βενεζουέλα. Έπαιρναν το πετρέλαιό τους από τη Βενεζουέλα. Αυτό πλέον δεν συμβαίνει», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα, όπου η πρώην αντιπρόεδρος του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, έχει αναλάβει καθήκοντα μεταβατικής προέδρου και κυβερνά υπό αμερικανική εποπτεία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κούβας δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει ηθική νομιμοποίηση να επιβάλει συμφωνία στην Κούβα, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι το κομμουνιστικό νησί θα έπρεπε να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.