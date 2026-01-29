Αστρονόμοι ανακάλυψαν δυνητικά κατοικήσιμο πλανήτη 146 έτη φωτός μακριά

Αστρονόμοι ανακάλυψαν έναν δυνητικά κατοικήσιμο νέο πλανήτη, περίπου 146 έτη φωτός μακριά, ο οποίος έχει το μέγεθος της Γης και συνθήκες παρόμοιες με αυτές του Άρη. Ο... υποψήφιος πλανήτης, που ονομάζεται HD 137010 b, περιστρέφεται γύρω από ένα άστρο σαν τον ήλιο και εκτιμάται ότι είναι 6% μεγαλύτερος από τη Γη.

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων στην Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τη Δανία αναγνώρισε τον πλανήτη χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν το 2017 από την εκτεταμένη αποστολή του διαστημικού τηλεσκοπίου Kepler της NASA, γνωστή ως K2. Η Δρ. Τσέλσι Χουάνγκ, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Νότιου Κουίνσλαντ (USQ) στην Αυστραλία, δήλωσε ότι ο πλανήτης έχει τροχιά παρόμοια με της Γης, περίπου 355 ημερών.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο πλανήτης έχει «περίπου 50% πιθανότητα να βρίσκεται στην κατοικήσιμη ζώνη» του άστρου γύρω από το οποίο περιστρέφεται. «Αυτό που είναι πολύ συναρπαστικό με αυτόν τον συγκεκριμένο πλανήτη στο μέγεθος της Γης είναι ότι το άστρο του απέχει μόνο [περίπου] 150 έτη φωτός από το ηλιακό μας σύστημα», δήλωσε ο Χουάνγκ, ένας από τους συγγραφείς της έρευνας.

«Ο επόμενος καλύτερος πλανήτης γύρω από ένα άστρο σαν τον ήλιο, σε κατοικήσιμη ζώνη, [ ο Kepler-186f ] είναι περίπου τέσσερις φορές πιο μακριά και 20 φορές πιο αμυδρός.» Ο HD 137010 b εντοπίστηκε όταν πέρασε για λίγο μπροστά από το άστρο του, με αποτέλεσμα ένα μικροσκοπικό συμβάν εξασθένισης.

Αυτό το αχνό σήμα ανιχνεύθηκε αρχικά από μια ομάδα πολιτών επιστημόνων - συμπεριλαμβανομένου του πρώτου συγγραφέα της μελέτης, Δρ. Αλεξάντερ Βένερ, όταν ήταν ακόμα μαθητής λυκείου. «Συνέβαλα σε αυτό το πρόγραμμα επιστήμης των πολιτών που ονομάζεται Planet Hunters όταν ήμουν στο γυμνάσιο και έπαιξε σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο ασχολήθηκα με την έρευνα», δήλωσε ο Βένερ, ο οποίος ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο USQ.

«Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία να επιστρέψω σε αυτό το έργο και να ξεθάψω μια τόσο σημαντική ανακάλυψη». Η πρώτη αντίδραση της ομάδας στην ανακάλυψη ήταν «ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να είναι αλήθεια», είπε ο Χουάνγκ. «Αλλά ελέγξαμε διπλά και τριπλά τα πάντα και... είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα διέλευσης ενός πλανήτη».

Ο δρ Αλεξάντερ Βένερ

Η φωτεινότητα και η εγγύτητα του άστρου γύρω από το οποίο περιστρέφεται το θέτει «σε κοντινή απόσταση από την παρατήρηση με την επόμενη γενιά τηλεσκοπίων», είπε ο Χουάνγκ. «Είμαι βέβαιος ότι αυτός θα είναι ο πρώτος στόχος που θα παρατηρηθεί όταν η τεχνολογία φτάσει εκεί».

Το άστρο γύρω από το οποίο περιστρέφεται το HD 137010 b είναι πιο δροσερό και πιο αμυδρό από τον ήλιο μας, πράγμα που σημαίνει ότι η θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη είναι πιο παρόμοια με αυτή του Άρη και θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι κάτω από -70°C.

Η δρ. Σάρα Γουέμπ, αστροφυσικός στο Πανεπιστήμιο Σουίνμπερν, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε ότι η ανακάλυψη ήταν «πολύ συναρπαστική», αλλά ότι χρειάζονται περισσότερα αποτελέσματα για να ταξινομηθεί ο υποψήφιος πλανήτης ως επιβεβαιωμένος εξωπλανήτης .«Υπάρχει μόνο μία διέλευση [που ανιχνεύεται], και συνήθως στην πλανητική επιστήμη μιλάμε για ένα χρυσό πρότυπο τριών [ανιχνεύσεων]»

Το ότι ο πλανήτης μοιάζει με τη Γη είναι μια συναρπαστική πιθανότητα, αλλά η Γουεμπ είπε ότι θα μπορούσε επίσης «να είναι κάτι που ονομάζεται super snowball (σούπερ χιονόμπαλα). Ουσιαστικά, ένας μεγάλος, παγωμένος κόσμος που ενδεχομένως έχει πολύ νερό, αλλά μεγάλο μέρος του είναι παγωμένο».

Αν και ο πλανήτης «βρίσκεται πολύ κοντά στο μεγάλο σχέδιο του γαλαξία μας», είπε η Γουέμπ «αν προσπαθούσαμε να φτάσουμε εκεί, θα μας έπαιρνε δεκάδες χιλιάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, ταξιδεύοντας με τις τρέχουσες ταχύτητες που μπορούμε». Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Astrophysical Journal Letters αυτή την εβδομάδα.