Πέθανε η Tiktoker Shirley Raines - Ήταν γνωστή για την φροντίδα που παρείχε στους άστεγους

Θρήνο έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος της 58χρονης TikToker Shirley Raines, η οποία ήταν γνωστή για την καλοσύνη της αφού αφιέρωσε την ζωή της στην φροντίδα των άστεγων.

Η Raines ήταν γνωστή ως «Ms. Shirley» στους περισσότερους από 5 εκατομμύρια ακόλουθους της στο TikTok αλλά και στους ανθρώπους που συνήθιζαν να την επισκέπτονταν στην γειτονιά Σκιντ Ρόου του Λος Άντζελες και σε άλλες κοινότητες αστέγων στην Καλιφόρνια και τη Νεβάδα, για να λάβουν φαγητό, ένα κούρεμα ή προϊόντα υγιεινής, δωρεάν.

«Η ζωή της Raines είχε ανυπολόγιστο αντίκτυπο», ανέφερε σε ανακοίνωση της η ΜΚΟ της Raines «Beauty 2 The Streetz» στα social media. «Μέσα από την υπεράσπιση, τη βαθιά συμπόνια και την ακλόνητη δέσμευσή της, χρησιμοποίησε τα social media για να ενισχύσει τις φωνές των ατόμων που έχουν ανάγκη και να προσφέρει αξιοπρέπεια, πόρους και ελπίδα σε μερικές από τις πιο υποβαθμισμένες πληθυσμιακές ομάδες», ανέφερε η οργάνωση.

Η αιτία θανάτου της Raines δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, αλλά η οργάνωση δήλωσε ότι θα μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες όταν αυτές θα είναι διαθέσιμες.

Ποια ήταν η Shirley Raines

Η Shirley Raines είχε έξι παιδιά. Ένας από τους γιους της αρρώστησε όταν ήταν μικρός, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του— μια εμπειρία που την άφησε «συντετριμμένη», όπως είχε δηλώσει η ίδια στο CNN το 2021, όταν ανακηρύχθηκε «Ήρωας της Χρονιάς» από το αμερικανικό μέσο. «Είναι σημαντικό να ξέρετε ότι οι άνθρωποι που βιώνουν κάτι σαν εμένα, εξακολουθούν να θέλουν να συνυπάρχουν με τους άλλους και να βοηθούν», είχε πει.

Αυτή η βαθιά θλίψη την οδήγησε να αρχίσει να βοηθά τους άστεγους.

«Δεν υπάρχει τίποτα που θα ήθελα περισσότερο από τον γιο μου αυτήν την στιγμή. Είμαι μια μητέρα χωρίς γιο, και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στο δρόμο που δεν έχουν μητέρα», είπε.

Η Raines άρχισε να εργάζεται με κοινότητες αστέγων το 2017.

Τη Δευτέρα, δημοσίευσε το τελευταίο της βίντεο στο TikTok, στο οποίο φαίνεται η ίδια να μοιράζει γεύματα σε άστεγους που περίμεναν έξω από το αυτοκίνητο της.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε δύο εβδομάδες νωρίτερα, η Shirley έδωσε τα παπούτσια της σε ένα ξυπόλυτο παιδί που περίμενε να πάρει φαγητό.

Η κρίση των αστέγων στην Καλιφόρνια είναι ιδιαίτερα ορατή στο κέντρο του Λος Άντζελες, όπου εκατοντάδες άνθρωποι ζουν σε σκηνές, οι οποίεςκαλύπτουν ολόκληρα τετράγωνα στη διαβόητη γειτονιά που είναι γνωστή ως Σκιντ Ρόου (Skid Row). Μια έρευνα του 2025 διαπίστωσε ότι υπάρχουν περίπου 72.000 άστεγοι σε ολόκληρη την κομητεία του Λος Άντζελες.

Το 2025, η Raines ανακηρύχθηκε νικήτρια του βραβείου NAACP Image Award για την βοήθεια που παρείχε σε εκατοντάδες άτομα μέσω των βίντεο που δημοσίευε στα socia media.