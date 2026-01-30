ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown

Συμφωνία επετεύχθη την Πέμπτη στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προώθηση ενός σημαντικού πακέτου νομοσχεδίων χρηματοδότησης, αποτρέποντας την παύση λειτουργίας ομοσπονδιακών υπηρεσιών που θα ξεκινούσε το Σάββατο, σύμφωνα με συνεργάτη της ηγεσίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία.

Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί κατέληξαν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της συντριπτικής πλειονότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έως τον Σεπτέμβριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Κογκρέσο, με στόχο να αποφευχθεί ένα νέο κυβερνητικό shutdown.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ σημείωσε ότι τα δύο κόμματα στο Κογκρέσο ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του κράτους, κάνοντας παράλληλα λόγο για παράταση στη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Department of Homeland Security).

«Εργάζομαι εντατικά με το Κογκρέσο ώστε να εξασφαλίσουμε την πλήρη χρηματοδότηση της κυβέρνησης, χωρίς καθυστερήσεις», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι κανείς στην Ουάσινγκτον δεν θα ήθελε να δει μισ «παύση λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης»