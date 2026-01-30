Ανατροπή του σοσιαλιστικού μοντέλου στη Βενεζουέλα: «Άνοιξε» τον πετρελαϊκό τομέα στους ιδιώτες

H προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ κρατά ένα αντίγραφο του νέου νόμου σε φιλοκυβερνητική συγκέντρωση έξω από το παλάτι Miraflores στο Καράκας, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

Λιγότερο από ένα μήνα μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Καράκας χαιρέτισε χθες, Πέμπτη, ένα «ιστορικό άλμα» για το βενεζουελανό πετρέλαιο με την υιοθέτηση, υπό την πίεση των ΗΠΑ, μιας μεταρρύθμισης που ανοίγει τον τομέα στους ιδιώτες και, στη συνέχεια, την ανακοίνωση από την Ουάσινγκτον μιας μερικής αναστολής των κυρώσεων που είχε επιβάλει το 2019.

Π«Πραγματοποιούμε ιστορικά βήματα (...) Δέχθηκα σήμερα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών του, τον Μάρκο Ρούμπιο», είπε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες στη διάρκεια μιας φιλοκυβερνητικής διαδήλωσης εργαζομένων του πετρελαϊκού τομέα.

Η Ουάσινγκτον ήρε τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Petroleos de Venezuela (PDVSA), επιτρέποντας ντε φάκτο στις εμπορικές επιχειρήσεις να έχουν εμπορικές συναλλαγές με τη γιγάντια δημόσια πετρελαϊκή εταιρεία.

Οι συναλλαγές που γίνονται από την PDVSA, καθώς και από τις εταιρείες των οποίων η PDVSA κατέχει τουλάχιστον το 50% των μετοχών, πλέον επιτρέπονται, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Ταυτόχρονα ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι ζήτησε να ανοίξει και πάλι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας στις εμπορικές πτήσεις. «Σε πολύ σύντομο χρόνο, οι αμερικανοί πολίτες θα είναι σε θέση να πηγαίνουν στη Βενεζουέλα και θα βρίσκονται εκεί σε ασφάλεια. (Η χώρα) βρίσκεται υπό πολύ αυστηρό έλεγχο», διευκρίνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφέροντας κι αυτός ότι συζήτησε με τη Βενεζουελανή ομόλογό του.

Πλήρης ανατροπή του σοσιαλιστικού μοντέλου

Η ανακοίνωση για την άρση των κυρώσεων ήρθε μερικά μόλις λεπτά μετά την υιοθέτηση από τη βενεζουελανή Εθνοσυνέλευση της μεταρρύθμισης του νόμου για τους υδρογονάνθρακες, η οποία ανοίγει τον τομέα στους ιδιώτες και ανατρέπει πλήρως το σοσιαλιστικής έμπνευσης μοντέλο που είχε κληρονομηθεί από τον πρώην πρόεδρο Ούγκο Τσάβες (1999-2013).

Πολυάριθμοι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι επρόκειτο για μια απαίτηση του Τραμπ.

«Ο κύριος στόχος αυτού του νόμου είναι να σταματήσουμε να λέμε ότι έχουμε τα μεγαλύτερα αποθέματα του κόσμου και να αρχίσουμε να λέμε ότι είμαστε ανάμεσα στους κύριους παραγωγούς πετρελαίου σ' ολόκληρο αυτό τον πλανήτη», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκες, αδελφός της προσωρινής προέδρου.

Ο νόμος αυτός επιτρέπει στη χώρα να πραγματοποιήσει ένα «αληθινά ιστορικό άλμα, ποιοτικό», υποστήριξε η Ντέλσι Ροντρίγκες.

Η πετρελαϊκή εκμετάλλευση ήταν μέχρι τώρα προνόμιο του κράτους ή μικτών επιχειρήσεων στις οποίες το κράτος είχε την πλειοψηφία. Η μεταρρύθμιση του νόμου το 2006 από τον Τσάβες περιόρισε τη δραστηριότητα των ιδιωτών, επιβάλλοντας πλειοψηφική συμμετοχή του δημοσίου σε όλες τις επιχειρήσεις.

Με το νέο νόμο εγκρίνεται η υπογραφή συμβολαίων που επιτρέπουν στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται, να διανέμουν και να διαθέτουν στην αγορά την παραγωγή χωρίς συμμετοχή του κράτους. Αναμένεται επίσης ότι θα δώσει ώθηση στις έρευνες για πετρέλαιο, τις οποίες μέχρι τώρα μπορούσε να πραγματοποιεί μόνο αυτό το τελευταίο.