Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια: Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες

Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Ραιδεστό προς την Αττάλεια - Πιθανή αιτία η κακοκαιρία και η υψηλή ταχύτητα

Newsbomb

Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια: Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Κυριακή, το πρωί, στην Αττάλεια της νότιας Τουρκίας, όταν ένα λεωφορείο ανατράπηκε και κατέληξε σε χαράδρα, με αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 26 να τραυματιστούν, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας.

Το λεωφορείο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, είχε αναχωρήσει από το βράδυ του Σαββάτου και μετέφερε συνολικά 34 επιβάτες. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις αρχές, το όχημα χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες ενός αυτοκινητόδρομου στο σημείο Κεμούρλερ στην περιοχή Döşemealtı πριν βγει από την πορεία του και πέσει σε χαράδρα περίπου στις 10:20 το πρωί (09:20 ώρα Ελλάδας).

Ο κυβερνήτης της Αττάλειας, Χουλουσί Σαχίν, δήλωσε ότι οι ολισθηρές συνθήκες του οδοστρώματος εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης και της ομίχλης πιθανότατα συνέβαλαν στο δυστύχημα, ενώ ανέφερε πως το λεωφορείο φαίνεται να κινούνταν με ταχύτητα που δεν ήταν προσαρμοσμένη στις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Αμέσως μετά την εκτροπή του οχήματος, ομάδες από υπηρεσίες υγείας, πυροσβεστική, την Προεδρία Κρίσεων και Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD), τη χωροφυλακή και την αστυνομία έσπευσαν στο σημείο για επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης των θυμάτων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, με ορισμένους να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η ακριβής αιτία του δυστυχήματος παραμένει υπό έρευνα από τις τουρκικές αρχές, οι οποίες συνεχίζουν την εξερεύνηση στα συντρίμμια για να εντοπίσουν πιθανά τεχνικά ή ανθρώπινα λάθη που να οδήγησαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Η Αττάλεια αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Τουρκίας στη Μεσόγειο, και το δυστύχημα έρχεται να προστεθεί σε σειρά αντίστοιχων συμβάντων που έχουν σημειωθεί στη χώρα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, εντείνοντας τις ανησυχίες για την οδική ασφάλεια σε μεγάλες αποστάσεις.

troxaio-toyrkia-1.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Νάουσα: 61χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κομισιόν κατά Ελλάδας και άλλων 9 κρατών για τον αμίαντο

13:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Sold out η «Allwyn Arena» - «Να μην αντιμετωπίσουμε κανέναν κίνδυνο τιμωρίας»

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για το ότι έκανε μήνυση νύχτα: Πώς το έμαθε ο Γεωργιάδης - Έχει ειδική μεταχείριση

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Όχημα προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας - Νεκρός 44χρονος

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Τορίνο: Η Μελόνι επισκέφτηκε τον αστυνομικό που χτυπήθηκε από διαδηλωτές με σφυριά - «Είναι οργανωμένοι εγκληματίες»

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στο Αγρίνιο: Στις φλόγες αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: 20χρονη πήγε για κλοπή, φοβήθηκε, κρύφτηκε στη ντουλάπα και συνελήφθη

13:04LIFESTYLE

Πέθανε η εγγονή του Snoop Dogg, μόλις 11 μηνών - «Έχασα την αγάπη της ζωής μου, έγραψε η κόρη του

13:00LIFESTYLE

Κάτια Δανδουλάκη: Αποκάλυψε γιατί δεν παντρεύτηκε με τον Νίκο Γαλανό

12:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Κοντά στην έξοδο και ο Στρεφέτσα - «Αυτή είναι η επόμενη ομάδα του»

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: 2χρονος κατέκτησε δύο παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες στο μπιλιάρδο

12:44ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα πλήξει τη χώρα το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια: Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες

12:25ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Κρίσιμες μέρες για Γιαμπουσέλε στους Νικς

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Υποχώρησε το οδόστρωμα και «κατάπιε» απορριμματοφόρο

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Καυγάς έξω από strip club στην Αυστραλία: Άνδρας πέταξε καταλάθος καρέκλα στο κεφάλι φίλου του - Δείτε βίντεο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε από φυσικά αίτια ή δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Μεταξάς;

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Δύο μασκοφόροι ξήλωσαν τζαμαρία και λήστεψαν κοσμηματοπωλείο μέρα μεσημέρι - Δείτε βίντεο

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης για το Μνημείο Πεσόντων στα Ίμια - Πορεία στο Πάρκο Ελευθερίας για τα Ίμια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:44ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα πλήξει τη χώρα το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια: Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στο Αγρίνιο: Στις φλόγες αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Κρέτσης: Ο 33χρονος που κατέρρευσε στο γήπεδο είχε χάσει τον πατέρα του από καρδιά και τον αδελφό του σε τροχαίο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Τορίνο: Η Μελόνι επισκέφτηκε τον αστυνομικό που χτυπήθηκε από διαδηλωτές με σφυριά - «Είναι οργανωμένοι εγκληματίες»

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης για το Μνημείο Πεσόντων στα Ίμια - Πορεία στο Πάρκο Ελευθερίας για τα Ίμια

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεαροί πέταξαν και ποδοπάτησαν προϊόντα «Βιολάντα» σε σούπερ μάρκετ - Τρικάκια και συνθήματα

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Υποχώρησε το οδόστρωμα και «κατάπιε» απορριμματοφόρο

13:00LIFESTYLE

Κάτια Δανδουλάκη: Αποκάλυψε γιατί δεν παντρεύτηκε με τον Νίκο Γαλανό

13:04LIFESTYLE

Πέθανε η εγγονή του Snoop Dogg, μόλις 11 μηνών - «Έχασα την αγάπη της ζωής μου, έγραψε η κόρη του

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Τούμπα οι «πράσινοι» - Φόρος τιμής στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε από φυσικά αίτια ή δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Μεταξάς;

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 39χρονη έκανε «άνω κάτω» το Ιπποκράτειο και συνελήφθη

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: «Φέρε μου μπλουζάκι του Λαβρόφ και θα πάρεις τα κορίτσια», έλεγε ο Έπσταϊν στον Λάιτσακ - «Θα το κάνω», του απαντούσε ο τότε ΥΠΕΞ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ