Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια: Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Κυριακή, το πρωί, στην Αττάλεια της νότιας Τουρκίας, όταν ένα λεωφορείο ανατράπηκε και κατέληξε σε χαράδρα, με αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 26 να τραυματιστούν, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας.

Το λεωφορείο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, είχε αναχωρήσει από το βράδυ του Σαββάτου και μετέφερε συνολικά 34 επιβάτες. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις αρχές, το όχημα χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες ενός αυτοκινητόδρομου στο σημείο Κεμούρλερ στην περιοχή Döşemealtı πριν βγει από την πορεία του και πέσει σε χαράδρα περίπου στις 10:20 το πρωί (09:20 ώρα Ελλάδας).

Ο κυβερνήτης της Αττάλειας, Χουλουσί Σαχίν, δήλωσε ότι οι ολισθηρές συνθήκες του οδοστρώματος εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης και της ομίχλης πιθανότατα συνέβαλαν στο δυστύχημα, ενώ ανέφερε πως το λεωφορείο φαίνεται να κινούνταν με ταχύτητα που δεν ήταν προσαρμοσμένη στις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Αμέσως μετά την εκτροπή του οχήματος, ομάδες από υπηρεσίες υγείας, πυροσβεστική, την Προεδρία Κρίσεων και Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD), τη χωροφυλακή και την αστυνομία έσπευσαν στο σημείο για επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης των θυμάτων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, με ορισμένους να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η ακριβής αιτία του δυστυχήματος παραμένει υπό έρευνα από τις τουρκικές αρχές, οι οποίες συνεχίζουν την εξερεύνηση στα συντρίμμια για να εντοπίσουν πιθανά τεχνικά ή ανθρώπινα λάθη που να οδήγησαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Η Αττάλεια αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Τουρκίας στη Μεσόγειο, και το δυστύχημα έρχεται να προστεθεί σε σειρά αντίστοιχων συμβάντων που έχουν σημειωθεί στη χώρα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, εντείνοντας τις ανησυχίες για την οδική ασφάλεια σε μεγάλες αποστάσεις.