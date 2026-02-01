Τορίνο: Η Μελόνι επισκέφτηκε τον αστυνομικό που δέχτηκε επίθεση με σφυριά

Στο νοσοκομείο Le Molinette του Τορίνο βρέθηκε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, για να επισκεφτεί αστυνομικούς που τραυματίστηκαν μετά από πορεία που πραγματοποιήθηκε λόγω της εκκένωσης του κοινωνικού κέντρου Ασκατασούνα το βράδυ του Σαββάτου, συμπεριλαμβανομένου του αστυνομικού που δέχτηκε επίθεση με σφυριά από διαδηλωτές.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Ιταλίδα πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τους τραυματίες αστυνομικούς, ζητώντας δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, είπε: «Σήμερα το πρωί βρέθηκα στο νοσοκομείο Le Molinette του Τορίνο για να εκφράσω, εκ μέρους της Ιταλίας, την αλληλεγγύη μου προς δύο αστυνομικούς που τραυματίστηκαν στις χθεσινές συγκρούσεις.

Ο Αλεσσάντρο είναι 29 ετών και ο Λορέντζο 28. Εναντίον τους χρησιμοποιήθηκαν σφυριά, μολότοφ, πέτρες, κάθε είδους αιχμηρά αντικείμενα και συσκευές παρεμβολής για να εμποδίσουν την επικοινωνία τους. "Ήταν εκεί για να μας σκοτώσουν", είπε ένας αστυνομικός.

Θα είμαι σαφής. Αυτοί δεν είναι διαδηλωτές. Αυτοί είναι οργανωμένοι εγκληματίες. Όταν χτυπάς κάποιον με σφυρί, το κάνεις γνωρίζοντας ότι οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ, πολύ σοβαρές. Δεν είναι διαμαρτυρία, δεν είναι συγκρούσεις. Ονομάζεται απόπειρα δολοφονίας.

Περιμένω από τη δικαιοσύνη να αξιολογήσει αυτά τα επεισόδια για αυτό που είναι, χωρίς δισταγμούς, εφαρμόζοντας τους νόμους που ήδη υπάρχουν και επιτρέπουν να ανταποκριθούμε με αποφασιστικότητα, ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο.

Αν οι αστυνομικοί είχαν αντιδράσει, θα είχαν καταχωρηθεί στη λίστα υπόπτων και πιθανότατα θα είχαν ληφθεί κάποια προληπτικά μέτρα εναντίον τους. Αλλά αν δεν καταφέρουμε να υπερασπιστούμε όσους μας υπερασπίζονται, δεν υπάρχει κράτος δικαίου.

Όσον αφορά την κυβέρνηση, συγκάλεσα συνάντηση για αύριο το πρωί για να συζητήσουμε τις απειλές κατά της δημόσιας τάξης των τελευταίων ημερών και να αξιολογήσουμε τους νέους κανόνες του διατάγματος για την ασφάλεια. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αποκαταστήσουμε την τάξη σε αυτή τη χώρα».

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.instagram.com/p/DUNeyShDFNa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το βίντεο της επίθεσης

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο έδειχνε τον αστυνομικό, ο οποίος ήταν πεσμένος στο έδαφος, να περικυκλώνεται και να δέχεται κλωτσιές και χτυπήματα με ένα σφυρί. Λίγο αργότερα, η Μελόνι καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι όσα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου είναι «σοβαρά και απαράδεκτα».

Δείτε το βίντεο: