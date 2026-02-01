Τορίνο: Αστυνομικός δέχτηκε επίθεση με σφυρί κατά την διάρκεια σφοδρών συγκρούσεων με διαδηλωτές

Σφοδρές συγκρούσεις σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στο Τορίνο στη βορειοδυτική Ιταλία το βράδυ του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, μετά από πορεία που πραγματοποιήθηκε λόγω της εκκένωσης του κοινωνικού κέντρου Ασκατασούνα, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να δεχτεί επίθεση με σφυρί.

Βίντεο δείχνει έναν αστυνομικό, ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος, να περικυκλώνεται και να δέχεται κλωτσιές και χτυπήματα με ένα σφυρί.

Δείτε το βίντεο:

In Turin, 30 anti-fascist protesters attacked a police officer lying on the ground from behind, using hammers and batons. Anti-fascists are terrorists and must be treated as such. There must be no mercy for them. pic.twitter.com/gVwJHWc1gs — RadioGenoa (@RadioGenoa) February 1, 2026

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι όσα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου είναι «σοβαρά και απαράδεκτα».

Όπως είπε με ανάρτησή της στο «X»: «Τα όσα συνέβησαν σήμερα στο Τορίνο, στην πορεία του ανταγωνιστικού χώρου κατά της εκκένωσης του κοινωνικού κέντρου Ασκατασούνα, είναι σοβαρά και απαράδεκτα. Μια νόμιμη εκκένωση ακινήτου που τελούσε υπό παράνομη κατάληψη, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την χρήση βίας, αυτοσχέδιων εκρηκτικών, για πυρπολήσεις και οργανωμένες επιθέσεις, μέχρι και σε όχημα της αστυνομίας. Οι εικόνες του αστυνομικού ο οποίος δέχθηκε επίθεση μιλούν από μόνες τους: δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με διαδηλωτές, αλλά με άτομα που δρουν ως εχθροί του κράτους».

Quanto accaduto oggi a Torino, durante il corteo degli antagonisti contro lo sgombero dello stabile Askatasuna, è grave e inaccettabile.



Uno sgombero legittimo di un immobile occupato illegalmente è stato usato come pretesto per scatenare violenze, incendi, lanci di bombe carta… pic.twitter.com/AtVLzMVxfD — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 31, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκε η αναγκαία φροντίδα και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Από την πλευρά του, ο Ιταλός πρόεδρος, Σέρτζιο Ματαρέλα, ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών της Ιταλίας, Ματέο Πιαντεντόζι, να διαβιβάσει την αλληλεγγύη του στον αστυνομικό που τραυματίστηκε, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα μέλη των αστυνομικών δυνάμεων που έχουν τραυματισθεί.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, οι τραυματίες είναι περίπου 30, ενώ πραγματοποιήθηκαν δέκα προσαγωγές.

Διαβάστε επίσης