Σκληρό βίντεο: Σκιέρ βγάζει selfie πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο

Δεν έλαβε υπόψιν τις προειδοποιήσεις των αρχών για τη θέαση των αρπακτικών στην περιοχή

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σκληρό βίντεο: Σκιέρ βγάζει selfie πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τη ζωή της λίγο έλειψε να πληρώσει μια σκιέρ την προσπάθειά της να βγάλει selfie με μία σπάνια λεοπάρδαλη του χιονιού, πριν το θηρίο της επιτεθεί και της κατακρεουργήσει το πρόσωπο.

Η επίθεση έγινε στο χωριού Talat του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Keketuohai UNESCO στη βόρεια Κίνα, στις 27ης Ιανουαρίου.

Η ανατριχιαστική selfie δείχνει τη γυναίκα να χαμογελά καθώς η λεοπάρδαλη σκύβει ακριβώς πίσω της στο χιόνι, φαίνεται έτοιμη να ορμήσει.

Το βίντεο που τραβήχτηκε λίγες στιγμές αργότερα δείχνει την τουρίστρια παγιδευμένη κάτω από τη λεοπάρδαλη σε βαθύ χιόνι πριν τη βοηθήσουν οι άνθρωποι, κρατώντας το αιματοβαμμένο πρόσωπό της.

Παρά τις προειδοποιήσεις της προηγούμενης ημέρας από τις αρχές μετά τον εντοπισμό του ζώου στην περιοχή, η σκιέρ κινήθηκε σε κοντινή απόσταση από το ζώο αφού το εντόπισε στο χιόνι και φέρεται να μην μπόρεσε να πάρει αρκετά καλή γωνία για ένα στιγμιότυπο.

Στη συνέχεια, το ζώο όρμησε, χτυπώντας το πρόσωπό της πριν ένας εκπαιδευτής σκι το διώξει κουνώντας τα κοντάρια του.

Η σκιέρ σώθηκε από το κράνος της από πιο σοβαρά τραύματα, αλλά μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για νοσηλεία όπου παραμένει σε σταθερή κατάσταση.

Η λεοπάρδαλη εντοπίστηκε από τουρίστες που έμεναν σε ξενοδοχείο της περιοχής την προηγούμενη μέρα, κοντά σε μια περιοχή με γρασίδι, πιθανότατα λόγω πείνας.

Οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν τους πολίτες ότι είχαν αναφερθεί πολλαπλές θεάσεις λεοπαρδάλεων του χιονιού στο Γεωπάρκο τις τελευταίες ημέρες, δηλώνοντας: «Πρόσφατα, εντοπίστηκε δραστηριότητα λεοπάρδαλης του χιονιού στην κοιλάδα Gem, Keketuohai.

«Οι λεοπαρδάλεις του χιονιού είναι μεγάλα αρπακτικά με έντονες επιθετικές τάσεις.

«Όταν περνάτε από αυτήν την περιοχή, κινηθείτε γρήγορα και μην καθυστερείτε.

«Μην βγαίνετε από το όχημά σας και μην πλησιάζετε για να τραβήξετε φωτογραφίες και μην περπατάτε ποτέ μόνοι σας στη γύρω περιοχή».

Η Κίνα φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό άγριων λεοπαρδάλεων του χιονιού στον κόσμο, σύμφωνα με το Snow Leopard Trust.

Η χώρα έχει περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού της λεοπάρδαλης του χιονιού, αλλά οι επιθέσεις σε ανθρώπους θεωρούνται σπάνιες.

Το είδος, που τώρα ταξινομείται ως ευάλωτο, ζει σε 12 χώρες της Κεντρικής Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας και της Μογγολίας.

Η έρευνα για την επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δείτε το βίντεο - Προσοχή σκληρά πλάνα

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:45ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Ποτάμια οι δρόμοι σε Εμπορείο, Μεγαλοχώρι, Μονόλιθο, Πύργο και Μεσαριά μετά την βροχόπτωση

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ευνούχισε τον σύντροφό της, πριν τον σκοτώσει - «Φαινόταν σαν το τέλειο ζευγάρι»

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Έστησαν παγίδα σε υπάλληλο και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ

16:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οριστικό! Παίκτης της «Ένωσης» ο Σαχαμπό – Τη Δευτέρα (02/02) η ανακοίνωση

16:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικά ποτάμια στη Μεσόγειο - Επικίνδυνη κατάσταση προειδοποιεί Γερμανός μετεωρολόγος

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αποκλεισμένα αυτοκίνητα στο δρόμο προς τον Λαϊλιά - Οι επιβάτες κάλεσαν το 112

15:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Θύμισε… ΣΕΦ το Παλέ: Στάζει η οροφή, προσωρινή διακοπή πριν το Άρης – Παναθηναϊκός!

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Οικογένεια «άνοιξε το σπίτι της» σε νεογέννητο μοσχάρι λόγω ψύχους - Πέρασε τη νύχτα στο καναπέ αγκαλιά με τα παιδιά

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η ανατριχιαστική selfie της σκιέρ πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Δεν θα θανατωθεί το πιτ μπουλ που επιτέθηκε στο δίχρονο παιδί

15:39ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL, Μαρούσι – Πανιώνιος 97-105: «Διπλό» σωτηρίας για τους «κυανέρυθρους»

15:32LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: «Ο Ιανουάριος ήταν δύσκολος αλλά τα καταφέραμε», λέει για την περιπέτεια υγείας της

15:29ΕΘΝΙΚΑ

Μαρτυρία του κυβερνήτη του «Πυρπολητή» για τα Ίμια: Ο πόλεμος αποφεύχθηκε γιατί τέλειωσαν οι μπαταρίες των ασυρμάτων των βατραχανθρώπων

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η ένταση Ιράν - ΗΠΑ: Στη Μέση Ανατολή η «αρμάδα» Τραμπ, απειλές πολέμου από Χαμενεΐ

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Πλημμύρισε ο παραλιακός δρόμος στο Αργοστόλι – Συνεχίζεται η βροχή

15:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μποξέρ πέταξε το περουκίνι του στο κοινό, αφού ξεκόλλησε από χτύπημα που δέχτηκε σε αγώνα - Δείτε βίντεο

15:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Καποδίστρια στην Αργυρούπολη

14:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε παρέλαση στη Λουιζιάνα - Πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα 6χρονο παιδί

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Τα αρχεία Έπσταϊν με απαλλάσσουν», λέει μετά τη νέα δημοσιοποίηση εγγράφων

14:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άλκης Καμπανός: Τρισάγιο στη μνήμη του - Το μήνυμα της μητέρας του - «Παρών» και ο Σιάο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

12:44ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα πλήξει τη χώρα το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αποκλεισμένα αυτοκίνητα στο δρόμο προς τον Λαϊλιά - Οι επιβάτες κάλεσαν το 112

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Δεν θα θανατωθεί το πιτ μπουλ που επιτέθηκε στο δίχρονο παιδί

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πλημμύρισε ο Αγιόκαμπος από ρέμα που υπερχείλισε - Δρόμοι και θάλασσα έγιναν ένα

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Κρέτσης: Ο 33χρονος που κατέρρευσε στο γήπεδο είχε χάσει τον πατέρα του από καρδιά και τον αδελφό του σε τροχαίο

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η ανατριχιαστική selfie της σκιέρ πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Σκοτώθηκε 44χρονος - Το όχημα προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γαύδος - «Το τελευταίο πλοίο ήρθε στις 16 Ιανουαρίου», λέει η δήμαρχος στο Newsbomb

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Οικογένεια «άνοιξε το σπίτι της» σε νεογέννητο μοσχάρι λόγω ψύχους - Πέρασε τη νύχτα στο καναπέ αγκαλιά με τα παιδιά

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Πλημμύρισε ο παραλιακός δρόμος στο Αργοστόλι – Συνεχίζεται η βροχή

15:29ΕΘΝΙΚΑ

Μαρτυρία του κυβερνήτη του «Πυρπολητή» για τα Ίμια: Ο πόλεμος αποφεύχθηκε γιατί τέλειωσαν οι μπαταρίες των ασυρμάτων των βατραχανθρώπων

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

16:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικά ποτάμια στη Μεσόγειο - Επικίνδυνη κατάσταση προειδοποιεί Γερμανός μετεωρολόγος

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια: Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης διαγράφει τον Θανάση Οικονόμου - Τι είχε γράψει στην επίμαχη ανάρτηση για τα «γίδια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ