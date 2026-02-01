Σκληρό βίντεο: Σκιέρ βγάζει selfie πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο

Με τη ζωή της λίγο έλειψε να πληρώσει μια σκιέρ την προσπάθειά της να βγάλει selfie με μία σπάνια λεοπάρδαλη του χιονιού, πριν το θηρίο της επιτεθεί και της κατακρεουργήσει το πρόσωπο.

Η επίθεση έγινε στο χωριού Talat του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Keketuohai UNESCO στη βόρεια Κίνα, στις 27ης Ιανουαρίου.

Η ανατριχιαστική selfie δείχνει τη γυναίκα να χαμογελά καθώς η λεοπάρδαλη σκύβει ακριβώς πίσω της στο χιόνι, φαίνεται έτοιμη να ορμήσει.

Το βίντεο που τραβήχτηκε λίγες στιγμές αργότερα δείχνει την τουρίστρια παγιδευμένη κάτω από τη λεοπάρδαλη σε βαθύ χιόνι πριν τη βοηθήσουν οι άνθρωποι, κρατώντας το αιματοβαμμένο πρόσωπό της.

Παρά τις προειδοποιήσεις της προηγούμενης ημέρας από τις αρχές μετά τον εντοπισμό του ζώου στην περιοχή, η σκιέρ κινήθηκε σε κοντινή απόσταση από το ζώο αφού το εντόπισε στο χιόνι και φέρεται να μην μπόρεσε να πάρει αρκετά καλή γωνία για ένα στιγμιότυπο.

Στη συνέχεια, το ζώο όρμησε, χτυπώντας το πρόσωπό της πριν ένας εκπαιδευτής σκι το διώξει κουνώντας τα κοντάρια του.

Η σκιέρ σώθηκε από το κράνος της από πιο σοβαρά τραύματα, αλλά μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για νοσηλεία όπου παραμένει σε σταθερή κατάσταση.

Η λεοπάρδαλη εντοπίστηκε από τουρίστες που έμεναν σε ξενοδοχείο της περιοχής την προηγούμενη μέρα, κοντά σε μια περιοχή με γρασίδι, πιθανότατα λόγω πείνας.

Οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν τους πολίτες ότι είχαν αναφερθεί πολλαπλές θεάσεις λεοπαρδάλεων του χιονιού στο Γεωπάρκο τις τελευταίες ημέρες, δηλώνοντας: «Πρόσφατα, εντοπίστηκε δραστηριότητα λεοπάρδαλης του χιονιού στην κοιλάδα Gem, Keketuohai.

«Οι λεοπαρδάλεις του χιονιού είναι μεγάλα αρπακτικά με έντονες επιθετικές τάσεις.

«Όταν περνάτε από αυτήν την περιοχή, κινηθείτε γρήγορα και μην καθυστερείτε.

«Μην βγαίνετε από το όχημά σας και μην πλησιάζετε για να τραβήξετε φωτογραφίες και μην περπατάτε ποτέ μόνοι σας στη γύρω περιοχή».

Η Κίνα φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό άγριων λεοπαρδάλεων του χιονιού στον κόσμο, σύμφωνα με το Snow Leopard Trust.

Η χώρα έχει περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού της λεοπάρδαλης του χιονιού, αλλά οι επιθέσεις σε ανθρώπους θεωρούνται σπάνιες.

Το είδος, που τώρα ταξινομείται ως ευάλωτο, ζει σε 12 χώρες της Κεντρικής Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας και της Μογγολίας.

Η έρευνα για την επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δείτε το βίντεο - Προσοχή σκληρά πλάνα