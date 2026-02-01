Άρθρο Ντόναλντ Τραμπ στη WSJ: Οι δασμοί μου έφεραν πίσω την Αμερική - «Είχα δίκιο σε όλα!»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποχωρεί μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος σε εκδήλωση για την ανακοίνωση νέων δασμών στο Rose Garden του Λευκού Οίκου (Απρίλιος 2025)

Τα αποτελέσματα της επιθετικής πολιτικής του στην οικονομία με την επιβολή δασμών υπεραμύνεται σε ένα άρθρο γνώμης στη Wall Street Journal, o Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «δημιούργησε ένα αμερικανικό οικονομικό θαύμα», ενώ παράλληλα επέκρινε τους Δημοκρατικούς επειδή του έδωσαν ένα «καταστροφικά» υψηλό έλλειμμα στον προϋπολογισμό.

«Όταν επέβαλα ιστορικούς δασμούς σε σχεδόν όλες τις ξένες χώρες τον περασμένο Απρίλιο, οι επικριτές είπαν ότι οι πολιτικές μου θα προκαλούσαν μια παγκόσμια οικονομική κατάρρευση», γράφει ο πρόεδρος.

«Αντίθετα, δημιούργησαν ένα αμερικανικό οικονομικό θαύμα και χτίζουμε γρήγορα τη μεγαλύτερη οικονομία στην ιστορία του κόσμου, με άλλες χώρες να τα πάνε μια χαρά!»

Μόλις 12 μήνες μετά τη δεύτερη θητεία μου, έχουμε τώρα ακριβώς το αντίθετο - εξαιρετικά χαμηλό πληθωρισμό και εξαιρετικά υψηλή οικονομική ανάπτυξη!

Ο Τραμπ επιτέθηκε στους επικριτές του και υποστήριξε ότι τους απέδειξε ότι έκαναν λάθος.

«Αμέτρητοι λεγόμενοι ειδικοί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμφανίζονται συχνά στην Wall Street Journal, προέβλεψαν με βεβαιότητα ότι οι δασμοί του Τραμπ θα συντρίψουν τις χρηματιστηριακές αγορές, θα συντρίψουν την οικονομική ανάπτυξη, θα προκαλέσουν τεράστιο πληθωρισμό, θα καταστρέψουν τις αμερικανικές εξαγωγές και θα πυροδοτήσουν μια «παγκόσμια ύφεση», συνέχισε.

«Εννέα μήνες αργότερα, τα αποτελέσματα είναι γνωστά, κάθε μία από αυτές τις προβλέψεις έχει αποδειχθεί εντελώς και εντελώς λανθασμένη. Από τότε που εκλέχθηκα το 2024, έχουμε 52 υψηλά χρηματιστηρίου, σχεδόν χωρίς πληθωρισμό. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο!»

Ο Τραμπ επέκρινε τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ισχυριζόμενος ότι οι «ριζοσπαστικές πολιτικές» του άφησαν την οικονομία σε ερείπια και ότι «τρισεκατομμύρια δολάρια» σε σπάταλες δαπάνες προκάλεσαν τον χειρότερο πληθωρισμό εδώ και δεκαετίες και το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα στην «παγκόσμια ιστορία».

Πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, ήμασταν μια «ΝΕΚΡΗ» χώρα. Τώρα, είμαστε η «ΠΙΟ ΚΑΥΤΗ» χώρα οπουδήποτε στον κόσμο! σημειώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές εξαγωγές έχουν αυξηθεί κατά 150 δισεκατομμύρια δολάρια, η κατασκευή εργοστασίων έχει αυξηθεί κατά 42% από το 2022, η εγχώρια παραγωγή χάλυβα έχει αυξηθεί κατά περισσότερους από 300.000 τόνους το μήνα και το μερίδιο της Κίνας στις αμερικανικές εξαγωγές έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από την ένταξή της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001.

Χαρακτηρίζει ψευδείς τους συνεχείς ισχυρισμούς της εφημερίδας WSJ ότι οι δασμοί δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας «φόρος» επί των Αμερικανών καταναλωτών, αντιτείονοντας πως τα δεδομένα δείχνουν ότι το βάρος, ή η «επίπτωση» των δασμών, έχει πέσει συντριπτικά στους ξένους παραγωγούς και μεσάζοντες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων εταιρειών που δεν προέρχονται από τις ΗΠΑ. Επικαλούμενος μάλιστα πρόσφατη μελέτη της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χάρβαρντ, υποστηρίζει ότι αυτές οι ομάδες πληρώνουν τουλάχιστον το 80% του κόστους των δασμών.

Σε πολλές περιπτώσεις, γράφει ο πρόεδρος Τραμπ τα έθνη που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές δεν είχαν άλλη επιλογή από το να «καταναλώσουν» τους δασμούς για να αποφύγουν ακόμη χειρότερες απώλειες από την πλεονάζουσα παραγωγική τους ικανότητα. Έτσι, ενώ ο μέσος δασμολογικός συντελεστής των ΗΠΑ για τα ξένα προϊόντα έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από πέντε φορές, ο πληθωρισμός έχει μειωθεί δραματικά!

Ταυτόχρονα, έχω χρησιμοποιήσει με επιτυχία το εργαλείο των δασμών για να εξασφαλίσω κολοσσιαίες επενδύσεις στην Αμερική, όπως καμία άλλη χώρα δεν έχει ξαναδεί. Σύμφωνα με τους δικούς του υπολογισμούς, σε τέσσερα χρόνια, ο Τζο Μπάιντεν έλαβε λιγότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε νέες επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε λιγότερο από ένα χρόνο, έχουμε εξασφαλίσει δεσμεύσεις για περισσότερα από 18 τρισεκατομμύρια δολάρια, έναν αριθμό που είναι ακατανόητος για πολλούς.

Τα παγκόσμια «αντίποινα» κατά των αμερικανικών προϊόντων που τόσοι πολλοί ειδικοί προέβλεψαν τον περασμένο Απρίλιο δεν υλοποιήθηκαν ποτέ - ακριβώς το αντίθετο, επισημαίνει ο Τραμπ, αναφέροντας τις ιστορικές εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει με την Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, το Βιετνάμ, την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες, τη Μαλαισία και άλλες χώρες, οι οποίες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού εμπορίου των ΗΠΑ.

Αυτές οι συμφωνίες, σημειώνει, έχουν μειώσει τα εμπόδια στις αμερικανικές εξαγωγές και έχουν προκαλέσει άνθηση των χρηματιστηρίων όχι μόνο στην Αμερική, αλλά σχεδόν σε κάθε χώρα που έχει προσέλθει στο τραπέζι για να συνάψει συμφωνία.

Η Ευρώπη έχει επίσης συμφωνήσει να αγοράσει αμερικανική ενέργεια αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να μειώσει την εξάρτησή της από ξένους αντιπάλους. Χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν συμφωνήσει να αγοράσουν εκατοντάδες υπερσύγχρονα αεροσκάφη και κινητήρες αεροπλάνων από αμερικανικά εργοστάσια, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την αμυντική μας βιομηχανική βάση.

Δεδομένων όλων αυτών, είναι απλώς αναμφισβήτητο ότι οι δασμοί μου έχουν ενισχύσει την εθνική μας ασφάλεια αφάνταστα. Πουθενά αυτό δεν ήταν πιο ξεκάθαρο από ό,τι όσον αφορά τα ιστορικά μας επιτεύγματα στην ειρηνική αποκατάσταση. Σε εννέα μήνες, διευθέτησα οκτώ μαινόμενες συγκρούσεις, πολέμους και οι δασμοί αξίζουν μεγάλο μέρος της αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στην επίλυση της εξαιρετικά επικίνδυνης και θανατηφόρας σύγκρουσης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

Ήταν ο δασμός που έκανε την Αμερική ισχυρή και ισχυρή στις προηγούμενες γενιές, και είναι οι δασμοί που κάνουν τη χώρα μας ισχυρότερη, ασφαλέστερη και πλουσιότερη από ποτέ. Δεδομένων των αποτελεσμάτων του περασμένου έτους και των θεαματικών οικονομικών αριθμών που δημοσιεύονται κάθε μέρα, ίσως είναι καιρός οι σκεπτικιστές των δασμών στην Journal να εξετάσουν το ενδεχόμενο να φορέσουν ένα από τα αγαπημένα μου κόκκινα καπέλα - αυτό που γράφει «Ο ΤΡΑΜΠ ΕΙΧΕ ΔΙΚΙΟ ΣΕ ΟΛΑ!»