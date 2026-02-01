Μιγκ Τζάγκερ: Νεκρός στη θάλασσα ο σύντροφος της εγγονής του, μία εβδομάδα μετά την εξαφάνισή του

Νεκρός μία εβδομάδα μετά την εξαφάνισή του βρέθηκε ο Αλεξάντερ Κι, σύντροφος της 33χρονης Ασίσι Τζάκσον, μεγαλύτερης εγγονής του Μιγκ Τζάγκερ και πατέρας των δύο παιδιών της.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 37χρονος, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το περασμένο Σάββατο και τελευταία φορά εθεάθη σε ένα μικρό τοπικό μπαρ στην Κορνουάλη, βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα.

Η δήλωση από την αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης αναφέρει: «Η αστυνομία που αναζητά έναν αγνοούμενο άνδρα από το Μπόκαστλ εντόπισε το πτώμα ενός άνδρα στο Bude. Αξιωματικοί και η ακτοφυλακή κλήθηκαν γύρω στις 6.30 μ.μ. χθες, 31 Ιανουαρίου, αφού το πτώμα ενός άνδρα ανακαλύφθηκε στη θάλασσα στο Bude. Δυστυχώς, πέθανε στο σημείο.

Η επίσημη ταυτοποίηση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, αλλά οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι πρόκειται για τον 37χρονο Αλεξάντερ Κι που δηλώθηκε αγνοούμενος στις 24 Ιανουαρίου. Ο θάνατός του δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος.

«Η οικογένεια του Κι ευχαρίστησε την αστυνομία και την ακτοφυλακή για τις προσπάθειές τους, μαζί με όλους όσους βοήθησαν στην αναζήτησή του. Ζήτησαν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» αναφέρεται στην ανακοίνωση.