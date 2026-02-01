Hellenic Train: Aποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή Σίνδου – Θεσσαλονίκης

Με νέα ανακοίνωσή της η Hellenic Train, κάνει γνωστό ότι αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, λόγω πυρκαγιάς σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει: «Στις 18:45, κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση καθώς και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος – Θεσσαλονίκη. Τα δρομολόγια του Προαστιακού Θεσσαλονίκης θα ομαλοποιηθούν σταδιακά».

Με λεωφορεία στον προορισμό τους οι επιβάτες των αμαξοστοιχιών που επηρεάστηκαν

Με καθυστέρηση μίας ώρας και πέντε λεπτών αναχώρησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης η αμαξοστοιχία IC 57 με 265 επιβάτες και προορισμό την Αθήνα, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος-Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής της ηλεκτροδότησης, οι 94 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), καθώς και οι 71 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

