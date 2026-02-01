LIVE ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Η αναμέτρηση της Τούμπας στη «σκιά» της τραγωδίας

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα, σ’ ένα ματς που θα γίνει υπό τη «βαριά» σκιά της τραγωδίας στη Ρουμανία.

Η Τούμπα θα είναι κατάμεστη, όμως αυτή τη φορά το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερο πλάνο. Πέρα από τη στήριξη στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, το γήπεδο θα αποτελέσει χώρο μνήμης και συγκίνησης, καθώς ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος του θα αποτίσουν φόρο τιμής στα επτά αδικοχαμένα «αετόπουλα».

Η τραγωδία στη Ρουμανία παραμένει νωπή και η οικογένεια του «Δικεφάλου του Βορρά» ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τα παιδιά που χάθηκαν, σε μια βραδιά με έντονο συναισθηματικό φορτίο και βαθύ σεβασμό.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Πανσερραϊκός καλείται να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα σε μια εξαιρετικά απαιτητική έδρα, την ώρα που βρίσκεται σε δύσκολη βαθμολογική θέση και αναζητά βαθμούς με κάθε κόστος.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

