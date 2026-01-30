ΠΑΟΚ: Με τη… γνώριμη Θέλτα στα playoffs του Europa League

Δύσκολο… έργο στα playoffs του Europa League θα έχει ο ΠΑΟΚ, καθώς θα αντιμετωπίσει την Θέλτα.

ΠΑΟΚ - Θέλτα
Καμία διάθεση για… εκπλήξεις δεν είχε η κληρωτίδα της UEFA, μια και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την… γνώριμή του Θέλτα, αφού οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και πριν από μερικές εβδομάδας στην League Phase του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα υποδεχθεί το «συγκρότημα» του Βίγκο στις 19 Φεβρουαρίου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 26 του μηνός επί ισπανικού εδάφους.

Πάντως, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, ο Τζόρτζιο Μαρκέτι, υπεύθυνος της UEFA για τη διαδικασία, εξέφρασε τα συλλυπητήρια της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στην «οικογένεια» του ΠΑΟΚ για το δυστύχημα στην Ρουμανία που στέρησε τη ζωή σε 7 οπαδούς της ομάδας.

