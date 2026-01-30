Με Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός στα playoffs του Europa League!

Η Βικτόρια Πλζεν είναι η ομάδα που θα βρει στον δρόμο του ο Παναθηναϊκός για την ενδιάμεση φάση του Europa League.

Η ομάδα του Μάρτιν Χίσκι τερμάτισε στην 14η θέση με 14 πόντους (3 νίκες, 5 ισοπαλίες), ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως είναι η μοναδική ομάδα που τελείωσε το League Phase του Europa League ούσα αήττητη!

Οι αναμετρήσεις με αντίπαλο τη Βικτόρια Πλζεν θα διεξαχθούν μετά τα μέσα Φεβρουαρίου. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, στις 19 Φεβρουαρίου λόγω της κατάταξης που είχε το τριφύλλι στη League Phase του Europa League, ενώ ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί στην Doosan Arena στις 26 Φεβρουαρίου.

