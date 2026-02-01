ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Πανό στη μνήμη των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στα Τρίκαλα

Η Ελλάδα θρηνεί τις τελευταίες ημέρες, λόγω των δύο τραγικών δυστυχημάτων που συγκλόνισαν τη χώρα.

Το τροχαίο στη Ρουμανία στέρησε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, ενώ η έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα οδήγησε στον θάνατο πέντε εργαζόμενες.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, ως ένδειξη σεβασμού στις οικογένειες των θυμάτων, ματαίωσε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, ενώ στο πέταλο των οργανωμένων υπήρχε ένα πανό με στίχους του ΛΕΞ για τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στα Τρίκαλα.

«Αυτό είναι για όλους τους γονείς που κάνουνε τα "μαγικά" τους και ας κινδυνεύουν να πεθάνουν με τα ρούχα της δουλειάς τους. Καλό παράδεισο», ανέφερε το συγκλονιστικό πανό στην «Allwyn Arena».

Διαβάστε επίσης