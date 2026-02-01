Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0: Άρωμα Αργεντινής στη Λεωφόρο, άνοιξε λογαριασμό ο Τετέι

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 της Κηφισιάς στο ντεμπούτο του Σαντίνο Αντίνο, με τον Ανδρέα Τετέι να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με το Τριφύλλι και τον Βισέντε Ταμπόρδα να σκοράρει ξανά. 

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0: Άρωμα Αργεντινής στη Λεωφόρο, άνοιξε λογαριασμό ο Τετέι
Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Ανδρέα Τετέι και Σαντίνο Αντίνο, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα την Κηφισιά με 3-0 στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League κι επέστρεψε στις νίκες έπειτα από 4 σερί παιχνίδια χωρίς «τρίποντο» σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο διεθνής Έλληνας φορ σκόραρε για πρώτη φορά με το Τριφύλλι, μετά από συνεργασία με τον Αργεντινό, που έκανε ντεμπούτο και άνοιξαν τον δρόμο για την επικράτηση.

Οι Σφιντέρσκι και Ταμπόρδα πέτυχαν τα άλλα δύο γκολ των «πράσινων», ενώ η Κηφισιά ολοκλήρωσε με δέκα παίκτες το ματς μετά την αποβολή του Πετκόφ στο 63’ με δεύτερη κίτρινη.

Η εξέλιξη του αγώνα

Με αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή του και τους Σαντίνο Αντίνο και Σωτήρη Κοντούρη να πραγματοποιούν το ντεμπούτο τους με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, οι «πράσινοι» προσπάθησαν να πάρουν τα ηνία του αγώνα απ’ την εκκίνηση, όμως η Κηφισιά έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, όταν από κόρνερ του Πόμπο, ο Λαφόν δεν έκανε καλή εκτίμηση της πορείας της μπάλας, ο Ποκόρνι έπιασε την κεφαλιά την οποία έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Τεττέη.

Στο 21’ ο Παναθηναϊκός πήρε «κεφάλι» στο σκορ, χάρις σε μία εξαιρετική συνεργασία των Τεττέη και Αντίνο. Ο διεθνής φορ έκανε μία πολύ ωραία κίνηση αποφεύγοντας τρεις αντιπάλους, «έσπασε» την μπάλα προς τον Αντίνο, ο οποίος τον ξαναβρήκε με μπαλιά ανάμεσα σε δύο αμυντικούς κι ο Τεττέη με ωραίο χαμηλό πλασέ έκανε το 1-0, χωρίς να πανηγυρίσει το γκολ απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Στο 32’ ο Καλάμπρια έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, με τον Τεττέη να επιχειρεί ανάποδο-ψαλίδι, όμως η μπάλα πέρασε άουτ, ενώ στο 44’ η Κηφισιά είχε άλλη μία καλή στιγμή με το πλασέ του Πόμπο που πέρασε λίγο άουτ.

Η Κηφισιά συνέχισε να απειλεί την άμυνα του Παναθηναϊκού, έχοντας δύο πολύ καλές ευκαιρίες με τον Πόμπο στο 54’ (έπεσε στα πόδια του και μπλόκαρε ο Λαφόν) και στο 58’ (σουτ που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ιβοριανός γκολκίπερ).

Στο 59’ από ωραία συνεργασία των Κοντούρη και Ζαρουρί και σουτ του πρώτου, ο Ραμίρεζ έκανε εξαιρετική επέμβαση και μπλόκαρε στη γωνία του.

Μετά την αποβολή του Πετκόφ στο 63’ ο Παναθηναϊκός είχε πια τον απόλυτο έλεγχο στον αγώνα. Κι αφού έχασε μία τρομερή ευκαιρία με το σουτ του Μπακασέτα στο 77’ που πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, βρήκε άλλα δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Στο 80’ η μπαλιά του Καλάμπρια προς τον Σφιντέρσκι, έφερε το εξαιρετικό πλασέ του Πολωνού για το «πράσινο» 2-0, το οποίο επικυρώθηκε απ’ το VAR μετά από σχετικό έλεγχο.

Στο 84’ ο Ταμπόρδα λίγο μετά την είσοδό του στον αγώνα, σκόραρε ξανά με κοντινό πλασέ σε φάση διαρκείας, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς απ’ τον κόσμο των «πράσινων» που επιβράβευσε τον Αργεντινό για το δεύτερο τέρμα του μέσα σε τρεις μέρες.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης (67’ λ.τρ. Μπακασέτας), Κοντούρης (80’ Τσέριν), Παντελίδης (58’ Ζαρουρί), Ρενάτο Σάντσες, Αντίνο (80’ Ταμπόρδα), Τεττέη (79’ Σφιντέρσκι).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Σόουζα, Ποκόρνι (11’ λ.τρ. Πετκόφ), Μαϊντάνα (61’ Κονατέ), Εμπό, Ρουμπέν Πέρεθ (46’ Αντόνισε), Πόμπο, Ζέρσον, Χριστόπουλος (46’ Αμανί), Μίγιτς (56’ Θεοδωρίδης).

