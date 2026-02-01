Μαροκινός ανέβηκε στην οροφή αεροσκάφους - Καθυστέρηση 2,5 ώρες την πτήση Βαλένθια - Άμστερνταμ

Ταλαιπωρία για αδιανόητο λόγο υπέστησαν οι επιβάτες πτήσης από τη Βαλένθια της Ισπανίας, για το Άμστερνταμ της Ολλανδίας, όταν ένας άνδρας μαροκινής καταγωγής, άγνωστο πώς, διέφυγε από την ασφάλεια, εισέβαλε στην πίστα του Διεθνούς Αεροδρομίου Manises, το Σάββατο.

Στη συνέχεια ανέβηκε στην οροφή ενός Airbus A320 της Vueling, προκαλώντας καθυστέρηση στην αναχώρηση της πτήσης 2,5 ωρών, μέχρι να πειστεί να κατέβει.

Πράκτορες της Πολιτοφυλακής μετέβησαν αμέσως στο σημείο και άρχισαν διάλογο με το άτομο με στόχο τον έλεγχο της κατάστασης χωρίς να προκληθούν προσωπικές ή υλικές ζημιές.

Τελικά, κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του και να τον πείσουν να κατέβει από το αεροπλάνο. Μόλις πάτησε έδαφος, οι πράκτορες προχώρησαν στην αναγνώρισή του και επαλήθευσαν ότι δεν έφερε κανένα είδος όπλου στο σακίδιο που κουβαλούσε μαζί του.

Κατά τη διάρκεια της 10λεπτης παραμονής του στην κορυφή του αεροπλάνου, ο άνδρας έτρεξε στο κατάστρωμα της ατράκτου, γεγονός που δημιούργησε στιγμές έντασης μεταξύ εκείνων που είδαν το περιστατικό.

Παράλληλα φέρεται να έκανε ασυνάρτητα σχόλια σχετικά με μουσουλμάνους, Εβραίους και τσιγγάνους, γεγονός που οδήγησε τους πράκτορες να υποψιαστούν ότι θα μπορούσε να πάσχει από κάποιο είδος ψυχικής διαταραχής.

Αμέσως μόλις κατέβηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και εισήχθη σε Ψυχιατρική Μονάδα.

Πηγές αναφέρουν ότι ο άνδρας είχε ήδη υποβληθεί σε θεραπεία για προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι είχε υποστεί προηγούμενα επεισόδια κρίσης που σχετίζονται με τις δυσκολίες του να ταξιδέψει στο Μαρόκο. Μάλιστα, μια μέρα πριν από το περιστατικό είχε θεαθεί μέσα στο αεροδρόμιο Manises να ζητά πληροφορίες από έναν υπάλληλο της αεροπορικής εταιρείας για πτήσεις προς τη χώρα αυτή.