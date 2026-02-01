Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 νεκροί μετά από επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο

Στο λεωφορείο επέβαιναν ανθρακωρύχοι που επέστρεφαν από βάρδια 

Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 νεκροί μετά από επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο
Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν σε επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε λεωφορείο με επιβαίνοντες εργάτες ορυχείων, που επέστρεφαν σπίτια τους μετά από βάρδια στην πόλη Παβλοχράντ της Ουκρανίας.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας, η DTEK, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοί της έγιναν σκόπιμα στόχος του Κρεμλίνου το Σάββατο.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση έγκλημα πολέμου.

Μέσω Telegram ανέφερε: «Η ρωσική επίθεση σε λεωφορείο στην περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ είναι ένα έγκλημα, ένα αποδεικτικό έγκλημα, το οποίο δείχνει για άλλη μια φορά ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την κλιμάκωση. Το κακό πρέπει να σταματήσει».

Η αεροπορική επίθεση έρχεται μετά την προσωπική προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει τις επιθέσεις στις πόλεις της Ουκρανίας εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

Η Μόσχα αργότερα δήλωσε ότι θα ισχύει μόνο για την πρωτεύουσα Κίεβο και θα διαρκέσει μέχρι... χθες.

Ένας νέος γύρος τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών που αποσκοπούν στον τερματισμό του τετραετούς πολέμου πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για «ουσιαστικές συνομιλίες», αλλά παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, συμπεριλαμβανομένου του εάν η Ρωσία θα πρέπει να αποσυρθεί από τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, ιδίως στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς.

Η επίθεση με λεωφορεία σημειώθηκε εν μέσω μιας ευρύτερης επίθεσης με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την ουκρανική πολεμική αεροπορία να αναφέρει ότι η Ρωσία εκτόξευσε 90 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 14 εκ των οποίων έπληξαν εννέα τοποθεσίες.

Τουλάχιστον εννέα ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ξεχωριστές επιθέσεις.

Έξι από αυτούς τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκε ένα μαιευτήριο στη νότια πόλη Ζαπορίζια.

Μια μεταγενέστερη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην πόλη τραυμάτισε δύο ακόμη γυναίκες και ένα τετράχρονο αγόρι.

