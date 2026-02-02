Νew York Times: Γιατί η στοχοποίηση του Ιράν είναι πιο επικίνδυνη από την εκδίωξη του Μαδούρο

Αν λάβει κανείς υπ'όψην τα λόγια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Ο Τραμπ ουσιαστικά έδωσε στις ιρανικές αρχές τελεσίγραφο. Απαίτησε από την Τεχεράνη να τερματίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, να σταματήσει να παράγει πυραύλους που μπορούν να φτάσουν στο Ισραήλ και να σταματήσει κάθε υποστήριξη σε ένοπλους πληρεξούσιους στην περιοχή — ουσιαστικά να εγκαταλείψει όλη την επιρροή του. Κάτι τέτοιο είναι απίθανο.

Και την περασμένη εβδομάδα, ανέλυσε λεπτομερώς τι θα συνέβαινε εάν το Ιράν δεν συμμορφωνόταν. «Μια τεράστια αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Όπως και με τη Βενεζουέλα, είναι έτοιμη, πρόθυμη και ικανή να εκπληρώσει γρήγορα την αποστολή της, με ταχύτητα και βία, εάν χρειαστεί».

O Mαδούρο στα χέρια Αμερικανών FOX

Ο Τραμπ έκανε σύγκριση με τη Βενεζουέλα. Οι ΗΠΑ συγκέντρωσαν δυνάμεις ακριβώς στα ανοικτά της Βενεζουέλας στο πλαίσιο μιας εκστρατείας πίεσης εναντίον του ηγέτη της χώρας. Όταν αρνήθηκε, οι ΗΠΑ επιτέθηκαν και τον συνέλαβαν σε μια τολμηρή επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αλλά η ικανότητα του Ιράν να χτυπά ισραηλινές πόλεις και να αποσταθεροποιεί την ευρύτερη Μέση Ανατολή το καθιστά πολύ πιο επικίνδυνο αντίπαλο από τη Βενεζουέλα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, παρά την κομπασμό του, ο Τραμπ και οι κορυφαίοι βοηθοί του εξακολουθούν να ζυγίζουν αν θα αξιοποιήσουν τις απειλές για στρατιωτική δράση .

«Ο πρόεδρος χρησιμοποιεί τη Βενεζουέλα για να προσπαθήσει να εκφοβίσει τους Ιρανούς, αλλά χωρίς σαφή στόχο», είπε ο συνάδελφός μου Ντέιβιντ Σάνγκερ στην Ουάσινγκτον γράφει η Κατρίν Μπένχολντ των ΝΥΤ. «Το σενάριο είναι γνωστό. Αλλά ο στόχος είναι πολύ, πολύ διαφορετικός».

Απειλή με ολοκληρωτικό πόλεμο

Η αναλογία με τη Βενεζουέλα είναι δελεαστική. Το Ιράν, όπως και η Βενεζουέλα, διοικείται από μια βάναυση αυταρχική κυβέρνηση και έχει πληγεί από χρόνια κυρώσεων. Αυτοπροσδιορίζεται ως αντίθετο προς τις ΗΠΑ, βασιζόμενο σε Αμερικανούς αντιπάλους όπως η Κίνα και η Ρωσία για να παρακάμψει τους εμπορικούς περιορισμούς.

Και είναι αδύναμο στο εσωτερικό, όπως αποκάλυψαν οι μαζικές διαμαρτυρίες του Ιανουαρίου. Δεκάδες Ιρανοί ελπίζουν ότι ο Τραμπ θα τηρήσει την υπόσχεσή του να στείλει βοήθεια και να απομακρύνει τον ανώτατο ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Αλλά το Ιράν έχει μεγάλη ικανότητα να προκαλέσει ζημιά με τρόπους που δεν ισχύουν για τη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ AP/Evan Vucci

Η Τεχεράνη φαίνεται στρατιωτικά αδύναμη αυτή τη στιγμή. Το καθεστώς Άσαντ στη Συρία έχει πέσει. Άλλοι περιφερειακοί σύμμαχοι, όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, έχουν αποδεκατιστεί. Και οι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο κατέστρεψαν τις γραμμές παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και έθαψαν μεγάλο μέρος των πυρηνικών του αποθεμάτων.

Αυτή η αδυναμία ωστόσο είναι εν μέρει ο λόγος που η ιρανική ηγεσία είναι τόσο αποφασισμένη να αντεπιτεθεί. «Αυτή τη φορά πρόκειται για επιβίωση», λέει η Έρικα Σόλομον ανταποκρίτρια των ΝΥΤ στο Ιράν. «Έχουν τονίσει ότι αν οι ΗΠΑ τους χτυπήσουν, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να γίνει αυτός ο πόλεμος ολοκληρωτικός στην περιοχή».

Σε ύψιστη επιφυλακή το Ισραήλ

Οι σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, τις οποίες το Ιράν υποστηρίζει εδώ και καιρό, έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν το Ιράν. Αυτές οι «δυνάμεις μαρτύρων» ορκίζονται να πολεμήσουν μέχρι θανάτου και θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν αψιμαχίες με τις αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράκ, οι οποίες θα αποσταθεροποιούσαν σημαντικά τη χώρα.

Οι Χούθι στην Υεμένη θα μπορούσαν επίσης να συμμετάσχουν στη συμπλοκή. Στο παρελθόν, έχουν στοχεύσει αμερικανικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ, μια σημαντική ναυτιλιακή οδό για το παγκόσμιο εμπόριο . Αλλά η πιο άμεση απειλή προέρχεται από τους βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς του Ιράν. Μπορούν να καλύψουν απόσταση 2.000 χιλιομέτρων, εκθέτοντας ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Και το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση επίθεσης, θα χτυπήσει το Ισραήλ και τα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή .

Τον περασμένο Ιούνιο, μόνο λίγοι ιρανικοί πύραυλοι κατάφεραν να περάσουν το σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ. Αλλά μετά από δύο χρόνια πολέμου, το Ισραήλ έχει περιορισμένα αναχαιτιστικά συστήματα, τους πυραύλους δηλαδή που εκτοξεύονται στην ατμόσφαιρα για να καταρρίψουν τους εισερχόμενους πυραύλους. Και αυτή τη φορά μια ιρανική αντεπίθεση θα μπορούσε να επικεντρωθεί σε μεγάλες πόλεις του Ισραήλ. «Μιλάμε για 500, 700, 900 κιλά εκρηκτικών. Μπορούν να εξαφανίσουν έναν ολόκληρο δρόμο» λέει ο Ρόνεν Μπέργκμαν, αρθρογράφος των ΝΥΤ και Yedioth Ahronoth.

Χωρίς σαφή στόχο

Όλα αυτά δημιουργούν έναν περίπλοκο υπολογισμό για τον Τραμπ και εγείρουν ένα μεγαλύτερο ερώτημα: Τι ελπίζει να πετύχει; «Ποιος είναι ο πολιτικός και επιχειρησιακός μας στόχος εδώ;» συνοψίζουν οι αναλυτές. Αν ο σκοπός δηλαδή είναι η απομάκρυνση της ιρανικής ηγεσίας ή η διασφάλιση ότι οι πύραυλοι της χώρας δεν θα μπορούν να φτάσουν στο Ισραήλ ή η ολοκλήρωση του έργου του πυρηνικού προγράμματος της χώρας. Η στρατιωτική δράση μπορεί να μην βοηθήσει σε ορισμένα από αυτά.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ φάνηκε να υποσχέθηκε ότι θα ανέτρεπε την κυβέρνηση. Τώρα που οι διαδηλώσεις έχουν συντριβεί, η προσοχή του προέδρου επιστρέφει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Τραμπ χρησιμοποιεί την απειλή των επιθέσεων για να πιέσει για μια νέα συμφωνία. Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν επιφυλακτικοί ως προς το αν η Τεχεράνη θα αποδεχόταν τους όρους του Τραμπ.

Αλλά γνωρίζουν επίσης ότι οποιαδήποτε επιχείρηση κατά του Ιράν θα ήταν πολύ πιο δύσκολη από αυτή που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στη Γερουσία την Τετάρτη ότι φαντάζεται ότι θα ήταν «πολύ πιο περίπλοκο» να διαλύσει την αυταρχική κυβέρνηση του Ιράν, με επικεφαλής μια θρησκευτική προσωπικότητα με ευρεία περιφερειακή επιρροή. Οι ανταποκριτές των ΝΥΤ στην περιοχή λένε ότι δεν περιμένουν επικείμενες επιθέσεις καθώς ο Τραμπ ζυγίζει τις επιλογές του. Αλλά αν έχουμε μάθει ένα πράγμα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, είναι ότι λατρεύει τις εκπλήξεις.

