Ουκρανία: Τέσσερις τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στο Τσερκάσι
Διαφορετικές τοποθεσίες της περιφέρειας και της πρωτεύουσας της περιοχής βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών drones το βράδυ της Κυριακής και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας
Μεγάλης κλίμακας επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιφέρεια Τσερκάσι της Ουκρανίας εξαπέλυσε το βράδυ της Κυριακής (01/02) προς τη Δευτέρα (02/02) η Ρωσία, με τουλάχιστον τέσσερα άτομα να τραυματίζονται, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής, Igor Taburets.
«Καταγράφουμε την πτώση εχθρικών drones σε διάφορες τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων και στην πόλη Τσερκάσι. Ως αποτέλεσμα, ξέσπασαν πυρκαγιές», δήλωσε ο Igor Taburets σε μήνυνά του στο Telegram.
Λίγο μετά την έναρξη της επίθεσης εκδόθηκε προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή σε διάφορα μέρη της περιφέρειας Τσερκάσι.
Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας προειδοποίησε επανειλημμένα για ρωσικά drones που κατευθύνονταν προς την περιοχή. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης εκρήξεις κοντά στην πόλη Τσερκάσι.