Ουκρανία: Τέσσερις τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στο Τσερκάσι

Μεγάλης κλίμακας επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιφέρεια Τσερκάσι της Ουκρανίας εξαπέλυσε το βράδυ της Κυριακής (01/02) προς τη Δευτέρα (02/02) η Ρωσία, με τουλάχιστον τέσσερα άτομα να τραυματίζονται, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής, Igor Taburets.

?A series of powerful explosions occurred in Cherkasy last night, damaging energy system facilities. Footage is being posted by local communities.



It was also loud in Dnipropetrovsk. A report of an explosion at a key distribution substation has been received.

- ZN pic.twitter.com/9PlTlIEAL9 — Zlatti71 (@Zlatti_71) February 2, 2026

«Καταγράφουμε την πτώση εχθρικών drones σε διάφορες τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων και στην πόλη Τσερκάσι. Ως αποτέλεσμα, ξέσπασαν πυρκαγιές», δήλωσε ο Igor Taburets σε μήνυνά του στο Telegram.

Λίγο μετά την έναρξη της επίθεσης εκδόθηκε προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή σε διάφορα μέρη της περιφέρειας Τσερκάσι.

Overnight, approximately 10 Russian Geran-2 drones attacked the "Cherkaska" 330 kV electrical substation in the city of Cherkasy. A fire subsequently broke out after the strikes.



Coordinates: 49.415505, 32.078128 pic.twitter.com/VxJqdflBPF — AMK Mapping ?? (@AMK_Mapping_) February 2, 2026

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας προειδοποίησε επανειλημμένα για ρωσικά drones που κατευθύνονταν προς την περιοχή. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης εκρήξεις κοντά στην πόλη Τσερκάσι.

