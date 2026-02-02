Πέθανε ο ηθοποιός Χεράρδο Ταρασένα σε ηλικία 55 ετών

Ο Μεξικανός ηθοποιός έγινε γνωστός μέσα από την ταινία Apocalypto του Μελ Γκίμπσον

Δημήτρης Δρίζος

Πέθανε ο ηθοποιός Χεράρδο Ταρασένα σε ηλικία 55 ετών
Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Μεξικανού ηθοποιού Χεράρδο Ταρασένα, γνωστού από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά του Netflix Narcos: Mexico και στην εμβληματική ταινία Apocalypto του Μελ Γκίμπσον. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε η Εθνική Ένωση Ηθοποιών του Μεξικού (Asociación Nacional de Actores – ANDA), με μια συγκινητική ανακοίνωση. Σε μεταφρασμένο απόσπασμα αναφέρεται: «Η Εθνική Ένωση Ηθοποιών εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την απώλεια του συναδέλφου μας Χεράρδο Ταρασένα. Συμμεριζόμαστε το πένθος της οικογένειάς του, των φίλων του και ολόκληρης της καλλιτεχνικής κοινότητας. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα συγκίνησης στα social media, με θαυμαστές και συναδέλφους να αποτίουν φόρο τιμής στην πορεία και το έργο του. «Τεράστια παρακαταθήκη στον κινηματογράφο και το θέατρο, θα ζει για πάντα στη μνήμη μας. Αναπαύσου εν ειρήνη», έγραψε ένας χρήστης.

Άλλος σχολίασε: «Πολύ θλιβερά νέα για την οικογένεια και τους φίλους του, αλλά και για τον μεξικανικό κινηματογράφο. Ένας σπουδαίος, πολυδιάστατος ηθοποιός με μεγάλο μέλλον μπροστά του». Ένας τρίτος έκανε λόγο για «αιφνίδια απώλεια και αναντικατάστατο πλήγμα για το σινεμά και την υποκριτική».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο του ως Middle Eye στο Apocalypto, έναν χαρακτήρα που σημάδεψε την καριέρα του. «Ένας από τους σπουδαιότερους Μεξικανούς ηθοποιούς. Έχει πολλές ταινίες, αλλά εγώ θα τον θυμάμαι πάντα για το Apocalypto. Η ερμηνεία του ήταν τόσο δυνατή που επιλέχθηκε ως κεντρική εικόνα της ταινίας», έγραψε χαρακτηριστικά ένας θαυμαστής.

Ο Χεράρδο Ταρασένα αφήνει πίσω του ένα σημαντικό έργο στον κινηματογράφο και το θέατρο, αλλά και ένα κενό στον καλλιτεχνικό κόσμο του Μεξικού, που αποχαιρετά έναν ηθοποιό με ξεχωριστή παρουσία και έντονο αποτύπωμα.

