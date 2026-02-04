Gallup: Παγκόσμιος «πονοκέφαλος» το οικονομικό άγχος - Τι ανησυχεί περισσότερο τους πολίτες

Στην πρώτη παγκόσμια έρευνα της Gallup για τις εθνικές προτεραιότητες που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα Τετάρτη (4/2) ένας μέσος όρος 23% των ενηλίκων σε 107 χώρες ονόμασε την οικονομία ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας τους. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από το ποσοστό που κατονομάζει την εργασία, την πολιτική ή την ασφάλεια, τα επόμενα θέματα που αναφέρθηκαν περισσότερο.

Σε συνδυασμό με το 3% που αναφέρει συγκεκριμένα την παροχή τροφής και στέγης, τα οικονομικά ζητήματα αντιπροσωπεύουν το 26% των απαντήσεων παγκοσμίως. Αν αυτή η ερώτηση ακούγεται οικεία, είναι επειδή η Gallup την θέτει εδώ και σχεδόν έναν αιώνα στις ΗΠΑ.

Ο Τζορτζ Γκάλοπ ρώτησε για πρώτη φορά τους Αμερικανούς: «Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα;» πριν από περίπου 90 χρόνια. Η προγνωστική δύναμη του ερωτήματος πηγάζει από την ανοιχτή φύση του, καθώς οι δημοσκόποι ζητούν από τους ανθρώπους να απαντήσουν με δικά τους λόγια. Αυτή η απλή διατύπωση προσφέρει πολύτιμη εικόνα για το τι εισχωρεί στη συλλογική ψυχή ενός έθνους σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή.

H oικονομία στην κορυφή της λίστας με τις ανησυχίες των πολιτών

Η αντίληψη έχει μεγαλύτερη σημασία από την απόδοση στη διαμόρφωση των εθνικών οικονομικών ανησυχιών. Οι άνθρωποι που ζουν σε χώρες με χαμηλότερο εισόδημα, όπου η κάλυψη των βασικών αναγκών συχνά υπερισχύει άλλων ανησυχιών, είναι πιο πιθανό να αναφέρουν ότι τα οικονομικά ζητήματα (η οικονομία και η παροχή τροφής και στέγης) είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα τους. Ένας μέσος όρος 38% στις χώρες με χαμηλό εισόδημα ονομάζει τα οικονομικά ζητήματα ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας τους, σχεδόν διπλάσιο από το 21% στις χώρες με υψηλό εισόδημα.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) — η αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται σε μια συγκεκριμένη περίοδο — είναι ένα τυπικό μέτρο που χρησιμοποιούν οι χώρες και οι ηγέτες τους για να αξιολογήσουν την πρόοδό τους. Ωστόσο, η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ έχει μικρή σχέση με το αν οι άνθρωποι προσδιορίζουν την οικονομία ως την κορυφαία πρόκληση της χώρας τους.

Αντίθετα, υπάρχει μια πολύ ισχυρότερη σχέση μεταξύ του πώς αισθάνονται οι άνθρωποι για το εισόδημα του νοικοκυριού τους και της αντίληψής τους για την οικονομία ως εθνική πρόκληση. Αυτό υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι κρίνουν την υγεία της εθνικής οικονομίας από το αν μπορούν να ζήσουν καλά με αυτά που κερδίζουν και όχι από τους τίτλους εθνικής ανάπτυξης.

Οι νεότεροι ανησυχούν περισσότερο για την οικονομία

Η ανησυχία για τα οικονομικά ζητήματα είναι παρούσα σε όλες τις γενιές, αλλά οι νεότεροι ενήλικες εκφράζουν τη μεγαλύτερη ανησυχία. Το 34% των ατόμων ηλικίας 15-34 ετών λένε ότι τα οικονομικά ζητήματα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα τους, οριακά υψηλότερο από το 33% των ατόμων ηλικίας 35-54 ετών και σημαντικά υψηλότερο από το 30% των ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω.

Το χάσμα μεταξύ νέων και ηλικιωμένων είναι μεγαλύτερο στις χώρες υψηλού εισοδήματος. Για παράδειγμα, στη Νέα Ζηλανδία, οι νεότεροι ενήλικες είναι πολύ πιο πιθανό από τους μεγαλύτερους σε ηλικία κατοίκους να αναφέρουν την οικονομία ως το κορυφαίο πρόβλημα της χώρας τους (49% έναντι 26%, αντίστοιχα), με παρόμοια χάσματα να εμφανίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο (+20 ποσοστιαίες μονάδες), τον Καναδά (+20), τις Ηνωμένες Πολιτείες (+19) και την Αυστραλία (+17).

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, το ποσοστό οικονομικής ανησυχίας είναι αυξημένο και στις δύο ηλικιακές ομάδες κάτω των 55 ετών, δημιουργώντας ένα σαφές χάσμα μεταξύ του ηλικιωμένου πληθυσμού και όλων των άλλων. Αυτά τα δεδομένα υπογραμμίζουν πώς οι νεότεροι σε πολλές χώρες υψηλού εισοδήματος - ιδιαίτερα στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τον Καναδά - μπορεί να αισθάνονται ότι η οικονομία τους απογοητεύει, παρά το γεγονός ότι ζουν σε χώρες με υψηλό βιοτικό επίπεδο συνολικά.

Στεγαστική κρίση στις χώρες υψηλού εισοδήματος

Το οικονομικό πρόβλημα της παροχής τροφής ή στέγης είναι πιο διαδεδομένο στις χώρες χαμηλού εισοδήματος. Από τις 10 χώρες που κατατάσσονται υψηλότερα σε ανησυχία σχετικά με την παροχή τροφής ή στέγης, οι επτά βρίσκονται στην υποσαχάρια Αφρική. Ωστόσο, στη λίστα εμφανίζονται επίσης τρεις χώρες υψηλού εισοδήματος: η Ιρλανδία (49%), η Αυστραλία (29%) και ο Καναδάς (16%).

Και οι τρεις χώρες αντιμετωπίζουν καλά τεκμηριωμένες κρίσεις στέγασης, με τους νεότερους ενήλικες να είναι πιθανότερο να λένε ότι η κάλυψη των βασικών αναγκών είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Και στις τρεις, η ικανοποίηση από τη διαθεσιμότητα καλής, οικονομικά προσιτής στέγασης έχει μειωθεί σημαντικά αυτή τη δεκαετία, μειώνοντας το ποσοστό σε 25% συνολικά το 2025.

Η κλίμακα της δυσαρέσκειας από τη στέγαση σε αυτές τις τρεις χώρες δείχνει πώς οι αγώνες των ανθρώπων να ανταπεξέλθουν σε βασικές ανάγκες, όπως η στέγαση, μπορεί να επηρεάσουν τις αντιλήψεις τους για την εθνική οικονομία, ακόμη και σε ευημερούσες χώρες.

Βασική ανησυχία των Αμερικανών, η πολιτική

Οι Αμερικανοί -σε αντίθεση με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων- δήλωσαν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή είναι η πολιτική. Μόνο οκτώ άλλες χώρες — από τις 107 — κατέταξαν την πολιτική στην πρώτη θέση, σημάδι αυξημένης πολιτικής πόλωσης και συνολικής δυσαρέσκειας μεταξύ των Αμερικανών.

Η μόνη χώρα με στατιστικά σημαντικό υψηλότερο ποσοστό που προσδιορίζει την πολιτική ως κορυφαία ήταν η Ταϊβάν. Δέχεται αυξανόμενη πολιτική πίεση από την Κίνα, η οποία δεν τη θεωρεί χώρα. Η Gallup διεξήγαγε δημοσκόπηση σε εθνικό επίπεδο σε περίπου 1.000 άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω σε 107 χώρες, από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο του 2025. Οι ερευνητές ρώτησαν τους συμμετέχοντες «Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα σας αυτή τη στιγμή;»

Ξεχωριστή δημοσκόπηση της Gallup διαπίστωσε ότι οι Αμερικανοί είναι πιο πιθανό να ονομάσουν την κυβέρνηση ως το κορυφαίο πρόβλημα της χώρας την τελευταία δεκαετία. Αλλά δεν είναι σαφές ακριβώς για ποιο πρόβλημα με την πολιτική ή την κυβέρνηση ανησυχούν οι Αμερικανοί. Για τους Δημοκρατικούς, οι ανησυχίες επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στον πρόεδρο Τραμπ.

Οι Ρεπουμπλικάνοι επικεντρώνονται περισσότερο στην δυσπιστία προς τους Δημοκρατικούς, στην οργή για τη διαφθορά και στην ανησυχία για τη θέση της χώρας στον κόσμο. Οι άνθρωποι σε χώρες με υψηλή δημοκρατία νιώθουν πιο άνετα να επικρίνουν τις κυβερνήσεις τους, συνοψίζει ο Μπένεντικτ Βίγκερς, ανώτερος συντάκτης παγκόσμιων ειδήσεων στην Gallup. Η εταιρεία δημοσκοπήσεων αναφέρει ότι η απάντηση στο ερώτημα έχει αποδειχθεί πολιτικά προγνωστική — όποιο κόμμα στις ΗΠΑ θεωρείται πιο αποτελεσματικό στην επίλυση του σημαντικότερου προβλήματος καταλήγει να κατακτά τον Λευκό

Χάσμα ανάμεσα στους οικονομικούς δείκτες και τις πιέσεις που δέχονται οι πολίτες

Η πρώτη παγκόσμια μέτρηση του τι αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας τους δείχνει ότι τα οικονομικά ζητήματα βρίσκονται στο προσκήνιο σε μεγάλο μέρος του κόσμου — από την κάλυψη βασικών αναγκών σε χώρες με χαμηλότερο εισόδημα έως την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης σε πιο ευημερούσες χώρες.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ένα χάσμα μεταξύ των οικονομικών δεικτών στους οποίους συχνά δίνουν προτεραιότητα οι ηγέτες και των οικονομικών πιέσεων που αισθάνονται οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα στέγασης και όταν οι νεότεροι ενήλικες αισθάνονται αποκλεισμένοι από την ευημερία, αυτά είναι τα προβλήματα με βάση τα οποία κρίνονται οι ηγέτες.

