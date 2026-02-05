ΗΠΑ: Οικογένεια αγροτών έσωσε νεογέννητο μοσχαράκι από τον παγετό - Φωτογραφία

Μια συγκινητική ιστορία ανθρωπιάς και φροντίδας εκτυλίχθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Κεντάκι των ΗΠΑ, όταν μια οικογένεια αγροτών αποφάσισε να σώσει ένα νεογέννητο μοσχαράκι από τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η Mέισι Σόρελ και ο σύζυγός της, Τάνερ, βρέθηκαν το σούρουπο του τελευταίου Σαββάτου του Ιανουαρίου στο αγρόκτημά τους στο Μάουντ Στέρλινγκ για να ελέγξουν την έγκυο αγελάδα τους. Προς έκπληξή τους, το μοσχαράκι είχε ήδη γεννηθεί, μέσα σε θερμοκρασίες που κινούνταν σε μονοψήφια επίπεδα υπό το μηδέν.

«Ήταν παγωμένη. Ο ομφάλιος λώρος της έμοιαζε με παγωμένο γλειφιτζούρι», περιέγραψε η Σόρελ, σημειώνοντας ότι πέρυσι η οικογένεια είχε χάσει άλλο μοσχαράκι από κρυοπαγήματα. Έτσι, αυτή τη φορά, δεν ρίσκαραν.

Το νεογέννητο μεταφέρθηκε άμεσα στο σπίτι της οικογένειας. «Όταν τη φέραμε μέσα είχε ακόμα πάγο πάνω της. Καθάρισα τον πλακούντα και τη ζέστανα με πιστολάκι μέχρι να συνέλθει», ανέφερε. Το μοσχαράκι τοποθετήθηκε στον καναπέ, όπου σύντομα κουλουριάστηκε δίπλα στα δύο παιδιά της οικογένειας.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αντίδραση του τρίχρονου γιου τους, Γκρέγκορι, ο οποίος πήγε αυθόρμητα να αγκαλιάσει το ζώο, σαν να ήταν κάτι απολύτως φυσιολογικό. «Για εκείνον ήταν το πιο κανονικό πράγμα στον κόσμο», σχολίασε η μητέρα του.

Η φωτογραφία της Σόρελ να κοιμάται στον καναπέ μαζί με τα παιδιά της και το μοσχαράκι έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, συγκινώντας χιλιάδες χρήστες. Το μοσχαράκι, που πήρε το όνομα Σάλι, επέστρεψε υγιές και δυνατό στη μητέρα του στο μαντρί με το πρώτο φως της ημέρας, έτοιμο να εξερευνήσει τον νέο του κόσμο.