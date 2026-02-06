Σαρωτικές πλημμύρες στο Μαρόκο: Πάνω από 140.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους μέσα σε περίπου μία εβδομάδα στο βορειοδυτικό Μαρόκο, εξαιτίας των ακραίων βροχοπτώσεων που οδήγησαν τις αρχές να θέσουν ολόκληρες επαρχίες σε κατάσταση συναγερμού. Τον επικαιροποιημένο απολογισμό έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη το υπουργείο Εσωτερικών της αφρικανικής χώρας.

Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο είναι η αγροτική επαρχία Λαράς, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Ταγγέρης. Στην πόλη Κασρ ελ Κεμπίρ, κάτοικοι, ανάμεσά τους παιδιά και ηλικιωμένοι, παγιδεύτηκαν στις στέγες των σπιτιών τους και διασώθηκαν από τη βασιλική χωροφυλακή με τη χρήση σκαφών.

Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της μαροκινής μετεωρολογικής υπηρεσίας, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και σφοδροί ριπαίοι άνεμοι αναμενόταν να συνεχιστούν και την Παρασκευή σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι «συνολικά 143.164 άνθρωποι» απομακρύνθηκαν από την περασμένη Παρασκευή στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την προστασία των κατοίκων. Στην επαρχία Σίντι Κάσεμ, περίπου 120 χιλιόμετρα νότια της Κασρ ελ Κεμπίρ, πάνω από 10.000 άνθρωποι μετακινήθηκαν εσπευσμένα, σε ορισμένες περιπτώσεις με ελικόπτερα. Πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ καλλιέργειες, μεταξύ αυτών και χωράφια με λεμονιές, καλύφθηκαν από τα νερά.

Οπτικό υλικό δείχνει κατοίκους να κινούνται με δυσκολία σε περιοχές που έχουν καλυφθεί από λασπόνερα, χρησιμοποιώντας τρακτέρ ή δίτροχα σε μισοβυθισμένους δρόμους. Εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε γειτονικές επαρχίες, στις πεδιάδες Λούκος και Γάριμπ, κοντά στις εκβολές των ποταμών Λούκος και Σίμπου στον Ατλαντικό.

Η έντονη θαλασσοταραχή στον Ατλαντικό τις τελευταίες ημέρες δυσχέρανε την εκροή των υδάτων των δύο ποταμών, όπως ανέφερε κυβερνητικός αξιωματούχος στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο 2M. Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Δεκεμβρίου 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σάφι, στις ακτές του Ατλαντικού, από αιφνίδιες πλημμύρες, στο βαρύτερο περιστατικό αυτού του είδους στη χώρα την τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υδάτινων Πόρων, οι υδρολογικές ροές που καταγράφηκαν τους τελευταίους πέντε μήνες ξεπέρασαν τον ετήσιο μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, έπειτα από επτά συνεχόμενα χρόνια ξηρασίας στο Μαρόκο.