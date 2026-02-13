Ροζ σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ: Στην επίσημη κατοικία του 55χρονου Βρετανού πρέσβη η 29χρονη ερωμένη του

Ο 55χρονος δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί, καθώς πριν από μερικά χρόνια ήταν υπόλογος για την κατά λάθος διαρροή απόρρητων εγγράφων του βρετανικού υπουργείου Άμυνας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ροζ σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ: Στην επίσημη κατοικία του 55χρονου Βρετανού πρέσβη η 29χρονη ερωμένη του
Ένα αμφιλεγόμενο ειδύλλιο αποτελεί θέμα συζήτησης μεταξύ στα πηγαδάκια του ΝΑΤΟ, και έχει προκαλέσει ανησυχίες στα ανώτερα κλιμάκια, καθώς ο 55χρονος πρεσβευτής της Βρετανίας στη Συμμαχία φέρεται να έχει σχέση με την 29χρονη Ιταλίδα βοηθό του, η οποία μάλιστα μετακόμισε στην επίσημη κατοικία του.

Ο Angus Lapsley, και η Francesca Cortini, θεωρείται ότι γνωρίστηκαν πριν από δύο χρόνια όταν εκείνη ήταν ασκούμενη στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ, αλλά είναι πλέον «κοινό μυστικό» μεταξύ των διπλωματών.

Το ζευγάρι πιστεύεται ότι ζει στην πολυτελή βρετανική κατοικία στις Βρυξέλλες, ένα πενταώροφο πρώην ξενοδοχείο που δικαιούται να χρησιμοποιεί ο Lapsley από κοινού με δύο συναδέλφους.

angus-lapsley1.jpg

Ο απεσταλμένος αποχώρησε από μια συνάντηση στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ την Τετάρτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αφού ο ίδιος και το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώθηκαν ότι οι λεπτομέρειες της σχέσης του θα δημοσιοποιηθούν σύντομα.

Το ειδύλλιό του με την 29χρονη έχει θεωρηθεί τέτοιο θέμα που φέρεται να έχει τεθεί υπόψη του ναυάρχου Sir Keith Blount, του ανώτερου Βρετανού αξιωματικού στο ΝΑΤΟ.

Η Dame Caroline Wilson, η σύντομα πρέσβειρα του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ότι είναι «ακατάλληλο» για το ζευγάρι να ζει μαζί στο ειδυλλιακό αρχοντικό της πρωτεύουσας του Βελγίου.

Ωστόσο, μετά από επανεξέταση, το ΝΑΤΟ αποφάσισε ότι το αμφιλεγόμενο ειδύλλιο του ζευγαριού δεν παραβιάζει καμία οδηγία αρκεί να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Σε αντίθεση με τον βρετανικό στρατό, το ΝΑΤΟ δεν θεωρεί τις ρομαντικές σχέσεις εντός των ανώτερων τάξεων του, αδίκημα.

Αλλά η συζήτηση για το ειδύλλιο έφτασε μέχρι τις Βρυξέλλες την Πέμπτη, όπου ο υπουργός Άμυνας John Healey είπε σε ενημέρωση του ΝΑΤΟ: «Το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένει τα υψηλότερα πρότυπα από τους πρεσβευτές του για αυτή τη χώρα.

«Η εστίασή μου σήμερα ήταν να συνεργαστώ με τους συμμάχους για να δείξουμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε την Ουκρανία».

Πιστεύεται ότι ο Lapsley ενημέρωσε τους ανωτέρους του για το ειδύλλιο, το οποίο ξεκίνησε μετά τον χωρισμό του από τη σύζυγό του Τζίνα.

Ο διπλωμάτης διορίστηκε πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου μόλις τον Απρίλιο του περασμένου έτους, λιγότερο από τέσσερα χρόνια αφότου αντιμετώπισε έρευνα για γκάφα ενώ ήταν αποσπασμένος στο Υπουργείο Άμυνας από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σε μια στάση λεωφορείου στο Κεντ το 2021 άφησε πίσω του περίπου 50 σελίδες απόρρητων εγγράφων που περιείχαν τις μυστικές τοποθεσίες των Βρετανών στρατιωτών των ειδικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν.

Το ατύχημα πυροδότησε μια σφοδρή αντίδραση από ανώτερα στελέχη στις ΗΠΑ, με τους ίδιους να φοβούνται ότι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα στρατεύματά τους στη Νότια Ασία.

Εκείνη την περίοδο ανεστάλη η άδεια ασφαλείας, η οποία αποκαταστάθηκε μετά από έρευνα.

Στη συνέχεια διορίστηκε σε ρόλο σχεδιασμού πριν τελικά διαδεχθεί τον Sir David Quarrey στη θέση του ΝΑΤΟ.

Το Φόρεϊν Όφις περιορίστηκε να δηλώσει το βράδυ της Πέμπτη: «Είναι μακροχρόνια πολιτική να μην σχολιάζουμε θέματα προσωπικού».

