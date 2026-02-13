ΗΠΑ: Δικαστήριο έκρινε πως πεζοναύτης μπορεί να κρατήσει ορφανό παιδί από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν

Κατεστραμμένα σπίτια από τον σεισμό 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το Αφγανιστάν την Κυριακή, στην περιοχή Dara Noor της επαρχίας Κουνάρ, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Wahidullah Kakar)

Η απόφαση απορρίπτει τις αξιώσεις ενός αφγανικού ζευγαριού που ισχυριζόταν ότι συνδέεται οικογενειακά με το παιδί και επικαλούνταν το αφγανικό δίκαιο, το οποίο όμως δεν αναγνωρίζει την υιοθεσία βάσει της ισλαμικής νομοθεσίας.

Η Ανώτατη Δικαιοσύνη της Βιρτζίνια την Πέμπτη επέτρεψε σε έναν Αμερικανό πεζοναύτη και τη σύζυγό του να κρατήσουν ένα ορφανό κορίτσι από το Αφγανιστάν, το οποίο είχαν φέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες, βάζοντας έτσι τέρμα σε μια έντονη νομική διαμάχη σχετικά με την τύχη του παιδιού.

Το 2020, ο Joshua και η Stephanie Mast είχαν λάβει άδεια από τις αμερικανικές αρχές να υιοθετήσουν το μωρό, που είχε τραυματιστεί σοβαρά και είχε βρεθεί ένα χρόνο νωρίτερα από τον αμερικανικό στρατό σε πεδίο μάχης στο Αφγανιστάν, μια χώρα που δεν αναγνωρίζει την υιοθεσία βάσει της ισλαμικής νομοθεσίας. Δύο χρόνια αργότερα, ένα αφγανικό ζευγάρι, ισχυριζόμενο ότι συνδέεται οικογενειακά με το παιδί, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης της υιοθεσίας, θεωρώντας ότι το αφγανικό δίκαιο τους έδινε το δικαίωμα επιμέλειας.

Κληθέντες να αποφασίσουν, η πλειοψηφία των δικαστών (τέσσερις στους επτά) της Ανώτατης Δικαιοσύνης της Βιρτζίνια ακύρωσαν τις αποφάσεις που αμφισβητούσαν την υιοθεσία. Οι δικαστές υποστήριξαν ότι ένας νόμος της Βιρτζίνια επικυρώνει τις αποφάσεις υιοθεσίας έξι μήνες μετά την έκδοσή τους, και ότι μετά από αυτό το διάστημα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η υιοθεσία, ανεξαρτήτως τυχόν παρατυπιών.

Το παιδί «δεν είχε κανέναν γνωστό εν ζωή γονέα»

Η απόφαση σημειώνει ότι οι βιολογικοί γονείς του παιδιού σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας «επιχείρησης ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ κατά τρομοκρατών της Αλ Κάιντα». Το μωρό μεταφέρθηκε αρχικά σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Κανταχάρ (νότος) και στη συνέχεια στη βάση Μπαγκράμ, κοντά στην Καμπούλ, για να λάβει φροντίδα.

Ο Joshua Mast υποστήριξε ότι το παιδί «θα λάμβανε ιατρική φροντίδα στις ΗΠΑ» και υπέβαλε αίτηση επιμέλειας. Σύμφωνα με το αμερικανικό ζευγάρι, η υιοθεσία ήταν αναγκαία επειδή το παιδί «δεν είχε κανέναν γνωστό εν ζωή γονέα». Το αφγανικό ζευγάρι, του οποίου ο άνδρας ισχυρίζεται ότι είναι θείος του παιδιού, είχε προσφύγει κατά των Mast, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να έχει την επιμέλεια.

Η Ανώτατη Δικαιοσύνη της Βιρτζίνια τόνισε ότι το ζευγάρι αρνήθηκε να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία DNA και δεν απέδειξε επαρκώς «ότι είχε νόμιμη επιμέλεια» του παιδιού σύμφωνα με το αφγανικό δίκαιο.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, η υιοθεσία του παιδιού ήταν επίσης αντίθετη με τη θέση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, για το οποίο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, έπρεπε να γίνουν όλες οι προσπάθειες για να επανενωθεί το μωρό με την οικογένεια του.