Λετονία: Κατάσκοπος της Ρωσίας καταδικάστηκε σε κάθειρξη έξι ετών

Ο άνδρας, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2025, δήλωσε πως ενήργησε με ιδεολογικά κίνητρα

Newsbomb

Λετονία: Κατάσκοπος της Ρωσίας καταδικάστηκε σε κάθειρξη έξι ετών
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας Λετονός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 6 ετών για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, όπως μεταδίδει σήμερα το λετονικό πρακτορείο ειδήσεων (LETA). Κρίθηκε ένοχος για διαβίβαση πληροφοριών στη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GRU).

Σύμφωνα με το LETA, η ετυμηγορία ανακοινώθηκε κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του κατηγορουμένου και της εισαγγελίας. Αυτό σημαίνει πως ο κατηγορούμενος ομολόγησε την ενοχή του προκειμένου να επιταχυνθεί η ακροαματική διαδικασία, με αντάλλαγμα την επιβολή μειωμένης ποινής.

Ο άνδρας, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2025, φέρεται να δήλωσε πως ενήργησε με ιδεολογικά κίνητρα. Εργαζόμενος στον κατασκευαστικό τομέα, συγκέντρωνε πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες στρατιωτικών εγκαταστάσεων, υποδομών και ΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων στη Λετονία, τις οποίες διαβίβαζε στην GRU μέσω της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Η Λετονία, χώρα-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, συνορεύει με τη Ρωσία (ανατολικά) και τη Λευκορωσία (νοτιοανατολικά).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις

19:38ΚΟΣΜΟΣ

«Θεωρίες συνωμοσίας»: Γιατί εμφανίζεται το όνομα της μικρής Μαντλίν στα αρχεία Έπσταϊν

19:36ΕΛΛΑΔΑ

«Ο πόνος δεν φεύγει, απλώς αλλάζει μορφή»: Δύο χρόνια από τον αδόκητο θάνατο του 36χρονου σκιέρ Κωνσταντίνου Μόμτση στη Βουλγαρία

19:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Φιλικό στο Φάληρο με Παραγουάη

19:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για Παύλο: Αστείο κάποιος να φοβάται ότι θα επιστρέψει η βασιλεία

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Λετονία: Κατάσκοπος της Ρωσίας καταδικάστηκε σε κάθειρξη έξι ετών

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο μήνυμα Άδωνι για Κωνσταντοπούλου: Να παραιτηθούμε όλοι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πάπας

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επείγουσα διακομιδή διασωληνωμένου παιδιού μεταξύ νοσοκομείων - Συνοδεία Αστυνομίας (Βίντεο)

19:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστήριο έκρινε πως πεζοναύτης μπορεί να κρατήσει ορφανό παιδί από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανίδα ηθοποιός μηνύει την κυβέρνηση Ράμα για χρήση του προσώπου της ως «AI υπουργού»

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ανάσα» στα αποθέματα νερού του φράγματος Αποσελέμη έφεραν οι έντονες βροχοπτώσεις - Βίντεο

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κακουργηματικές διώξεις στους εμπλεκόμενους για την έκρηξη

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Προβλήματα από την κακοκαιρία σε περιοχές του Ταϋγέτου - Κατολισθήσεις και καθιζήσεις

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει το Χάρβαρντ - Το κατηγορεί ότι αψηφά την έρευνα για τις εισαγωγές φοιτητών

18:38LIFESTYLE

Η ερωτική «φωλιά» του Τζάστιν Τριντό και της Κέιτι Πέρι στο Μόντρεαλ, αξίας $3,1 εκατ.

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια συμπλοκή μεταξύ Βρετανών επιβατών σε πτήση προς το Μάντσεστερ: Αναγκαστική προσγείωση στις Βρυξέλλες - Βίντεο

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκροί τρεις σκιέρ στις Άλπεις - Σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Πολιτικός δέχτηκε επίθεση με φτυάρι χιονιού

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Κένεντι: «Δεν φοβάμαι τα μικρόβια, συνήθιζα να κάνω κοκαΐνη από τα καθίσματα τουαλέτας», δήλωσε ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Παγκράτι: Οδηγός πατινιού υπέστη ανακοπή, έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του και πέθανε

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λούτσα με τρεις ανηλίκους: Νεκρό το ένα παιδί, τραυματισμένα τα άλλα δύο

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

11:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο μήνυμα Άδωνι για Κωνσταντοπούλου: Να παραιτηθούμε όλοι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πάπας

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κακουργηματικές διώξεις στους εμπλεκόμενους για την έκρηξη

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η δασκάλα χαστούκισε τον 8χρονο αυτιστικό μαθητή, επειδή «την ενόχλησε ο θόρυβος»

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό - «Πρώτος στόχος να κρατήσει το πόδι της», μετά το σοκαριστικό ατύχημα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Στο Σύνταγμα οι αγρότες: Δεκάδες τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας - Βίντεο

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη κι αλβανικής καταγωγής ο 26χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του ελεγκτή

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Απαγχονισμένος βρέθηκε στο σπίτι του 55χρονος

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Καπερνάρου για το φραστικό επεισόδιο με Ρούτσι - Και νέα επίθεση στην κυβέρνηση

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Νεκρός βρέθηκε άνδρας στη βεράντα του σπιτιού του – Τον εντόπισε ο αδερφός του

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρή για το καρναβάλι της Πάτρας: «Είναι μία αηδία»

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Πόσο κόστισε η κινητοποίησή τους στην Αθήνα

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

18:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το viral AI βίντεο Τομ Κρουζ - Μπραντ Πιτ που ανησυχεί το Χόλιγουντ - Τι είναι το Seedance 2.0

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Προβλήματα από την κακοκαιρία σε περιοχές του Ταϋγέτου - Κατολισθήσεις και καθιζήσεις

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Χτύπησε τη σύζυγό του επειδή τον ξύπνησε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ