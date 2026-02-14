Κίνα: Είμαστε εταίροι με την ΕΕ όχι αντίπαλοι

Ο κ. Ουάνγκ ανέδειξε  το ότι η ανάπτυξη της Κίνας αποτελεί ευκαιρία για την Ευρώπη

Κίνα: Είμαστε εταίροι με την ΕΕ όχι αντίπαλοι
Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Ουάνγκ Γι τόνισε κατά τη διάρκεια συναντήσεών του με ευρωπαίους ομολόγους του ότι η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαχειριστούν σωστά τις διαφωνίες και τις τριβές ανάμεσά τους, να βαθύνουν την πρακτική συνεργασία τους και να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Σε συνομιλίες του με τον γερμανό ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ και τον γάλλο ομόλογό του Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο κ. Ουάνγκ ανέδειξε ακόμη το ότι η ανάπτυξη της Κίνας αποτελεί ευκαιρία για την Ευρώπη και ότι οι προκλήσεις για την Ευρώπη δεν προέρχονται από ενέργειες του Πεκίνου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Κίνα και η ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι», φέρεται να είπε ο κ. Ουάνγκ. «Η αλληλεξάρτηση δεν είναι κίνδυνος και η ανοικτή συνεργασία δεν υπονομεύει την ασφάλεια», συμπλήρωσε, πάντα κατά το πρακτορείο.

