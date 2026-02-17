Η μεγαλύτερη απευθείας πτήση στον κόσμο διαρκεί 19 ώρες, αλλά δεν είναι για όλους

Η Singapore Airlines είναι η αεροπορική εταιρεία που εκτελεί τη μεγαλύτερη απευθείας διαδρομή στον κόσμο, χάρη στο νέο Airbus A350-900ULR, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει εξαιρετικά μεγάλες πτήσεις μέσω ενός τροποποιημένου συστήματος καυσίμων. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει στο αεροσκάφος να μεταφέρει έως και 24.000 λίτρα καυσίμου, αρκετά για να πραγματοποιήσει μια απευθείας διαδρομή από το Αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης έως το Αεροδρόμιο Changi στη Σιγκαπούρη.

Το ταξίδι καλύπτει περισσότερα από 15.300 χιλιόμετρα και διαρκεί περίπου 18 ώρες και 50 λεπτά. Η αεροπορική εταιρεία ενέταξε αυτή τη διαδρομή στο πρόγραμμά της το 2018 με την απόκτηση του Airbus A350-900ULR, το οποίο μπορεί να πραγματοποιεί πτήσεις έως και 20 ωρών χωρίς στάσεις.

