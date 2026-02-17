Συρία: Οι αρχές μεταφέρουν τους συγγενείς τζιχαντιστών από τον γιγάντιο καταυλισμό Αλ-Χολ

Οι αρχές της Δαμασκού ξεκίνησαν την μεταφορά όσων μελών οικογενειών τζιχαντιστών είχαν απομείνει στον καταυλισμό Αλ-Χολ προς νέα τοποθεσία της βόρειας Συρίας, σύμφωνα με δηλώσεις δύο σύρων αξιωματούχων.

Χιλιάδες μέλη οικογενειών των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους εξαφανίσθηκαν όταν ο τεράστιος καταυλισμός στην βορειοανατολική Συρία πέρασε από τον έλεγχο των κουρδικών δυνάμεων στον έλεγχο των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

NEW: The Syrian government is transferring all residents from al Hol internally displaced persons camp in Hasakah Province to Aleppo Province and Iraq. The government will close the camp in the coming days. ISIS and other Salafi-jihadi groups will likely capitalize on al Hol’s… pic.twitter.com/q5hXX0t5GB — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) February 17, 2026

Οι κουρδικές δυνάμεις αποσύρθηκαν στις 20 Ιανουαρίου από το Αλ Χολ υπό την πίεση της Δαμασκού. Ο κλειστός καταυλισμός-κέντρο κράτησης φιλοξενούσε 24.000 ανθρώπους, ανάμεσά τους 6.300 αλλοδαπούς, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά.

«Η μεταφορά ξεκίνησε σήμερα», δήλωσε ο προσωρινός υπεύθυνος διευκρινίζοντας ότι ο καταυλισμός θα εκκενωθεί πλήρως σε διάστημα μίας εβδομάδας και ότι ο πληθυσμός του Αλ-Χολ θα μεταφερθεί σε «υπάρχοντες καταυλισμούς» στη περιοχή του Χαλεπίου.

Πηγές ανθρωπιστικών οργανώσεων και αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα στο AFP ότι το τμήμα υψηλής ασφαλείας του καταυλισμού με το όνομα Annex, όπου διέμεναν αλλοδαποί μέλη οικογενειών τζιχαντιστών, είχε ήδη αδειάσει.

Η εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού στην Συρία Σελίν Σμιτ δήλωσε ότι το προσωπικό της οργάνωσης είχε διαπιστώσει σημαντική μείωση των κατοίκων του καταυλισμού Αλ-Χολ τις περασμένες εβδομάδες.

