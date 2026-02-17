Νέα απεργία στα θέατρα την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου - Ποιοι εξαιρούνται

Νέα απεργία προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος στα θέατρα την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, με κύριο αίτημα την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Η απεργία αφορά τους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων του ελευθέρου θεάτρου (καλλιτέχνες, τεχνικούς, συντελεστές, υποδοχή κοινού κλπ.).

Εξαιρείται το προσωπικό ασφαλείας:

Φύλακες

ταμίας εισιτηρίων

το τμήμα προβολής και επικοινωνίας του θεάτρου, για την ενημέρωση του κοινού, οι οποίοι θα είχαν βάρδια σύμφωνα με το αναρτημένο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Πρόγραμμα Εργασίας.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος προκηρύσσει 24ωρη απεργία στο ελεύθερο θέατρο την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026.

Επί 13 χρόνια, οι εργαζόμενοι στον θεατρικό κλάδο —καλλιτέχνες, τεχνικοί και λοιπές ειδικότητες— διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τις ενώσεις θεατρικών παραγωγών, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Στις 27 Δεκεμβρίου 2025 προκηρύχθηκε απεργιακή κινητοποίηση στις θεατρικές επιχειρήσεις, με στόχο την ακόμα εντονότερη διεκδίκηση του αυτονόητου αιτήματος για την υπογραφή ΣΣΕ, καθώς παρά τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις, η εργοδοτική πλευρά δεν έχει ανταποκριθεί έμπρακτα σε έναν ουσιαστικό και καλόπιστο διάλογο, προβάλλοντας επανειλημμένα προσκόμματα στη διαδικασία.

Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι η απεργία αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Η αντικατάσταση απεργών ή η πρόσληψη απεργοσπαστών κατά την ημέρα της κινητοποίησης απαγορεύεται και σε κάθε περίπτωση είναι απαράδεκτη. Καλούνται όλοι οι ηθοποιοί, τεχνικοί και εργαζόμενοι στις θεατρικές παραστάσεις να συμμετέχουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις.

Η απεργία αφορά τους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων του ελευθέρου θεάτρου (καλλιτέχνες, τεχνικούς, συντελεστές, υποδοχή κοινού κλπ.), με εξαίρεση το προσωπικό ασφαλείας, δηλαδή τον/την φύλακα, εφόσον υπάρχει για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τον/την ταμία εισιτηρίων, καθώς και το τμήμα προβολής και επικοινωνίας του θεάτρου, για την ενημέρωση του κοινού, οι οποίοι θα είχαν βάρδια σύμφωνα με το αναρτημένο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Πρόγραμμα Εργασίας.

Η Ομοσπονδία καλεί όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία της 20ής Φεβρουαρίου, συνεχίζοντας τον αγώνα για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Διαβάστε επίσης