Χρήστος Μαυρίκης: Θα παραμείνει κρατούμενος έως τη δίκη της 18ης Φεβρουαρίου

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγείται ξανά αύριο, Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος έλαβε αναβολή στην υπόθεση του και θα δικαστεί από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, παραμένοντας έως τότε κρατούμενος μετά από σχετική απόφαση του δικαστηρίου.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε την αναβολή της εκδίκασης, προκειμένου να προσκομίσει έγγραφα τα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αποδεικνύουν ότι κατείχε νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε. Παράλληλα, αιτήθηκε την αποφυλάκισή του ώστε να μπορέσει να συγκεντρώσει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό.

Ο εισαγγελέας, ωστόσο, πρότεινε να παραμείνει σε κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Από την πλευρά του, ο Χρήστος Μαυρίκης υποστήριξε ότι δεν έχει παραβιάσει τον περιοριστικό όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης («βραχιολάκι»), ο οποίος του επιβλήθηκε τον Μάιο του 2025 στο πλαίσιο της κατηγορίας για δωροδοκία δικαστή, και τόνισε ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Το δικαστήριο αποφάσισε τελικά την αναβολή της δίκης για τις 18 Φεβρουαρίου 2026, διατάσσοντας την παραμονή του κατηγορουμένου σε κράτηση μέχρι τότε. Σε βάρος του έχει ασκηθεί διώξη για σειρά πλημμεληματικών πράξεων. Ειδικότερα, κατηγορείται για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου-λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες κρότου-λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

