Στο Αυτόφωρο ο Χρήστος Μαυρίκης για απείθεια, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών

Ποινική δίωξη για απείθεια, απειλή, κατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας ασκήθηκε σε βάρος του Χρήστου Μαυρίκη, μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς στον αέρα έξω από την κατοικία του στα Σπάτα.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος τελούσε ήδη σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση στο πλαίσιο άλλης ποινικής υπόθεσης, συνελήφθη και παραπέμπεται στο Αυτόφωρο για να δικαστεί.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Δευτέρας φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, ενώ στη συνέχεια οχυρώθηκε στο σπίτι του.



Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2025 είχε ασκηθεί σε βάρος του 72χρονου κακουργηματική δίωξη για δωροδοκία δικαστή. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να παρέδωσε σε αρεοπαγίτη επιστολή που αφορούσε εκκρεμή υπόθεση σχετικά με έκταση 100 στρεμμάτων στην περιοχή του Παπάγου, ζητώντας την παρέμβασή του. Κατά την καταγγελία του ανώτατου δικαστικού λειτουργού, στην επιστολή υπήρχε υπαινιγμός για παροχή οικονομικού ανταλλάγματος.

Κρυμμένο στους θάμνους βρήκαν οι αστυνομικοί τον Χρήστο Μαυρίκη - Άνοιξε πυρ στον αέρα

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Χάρης Γκίκας

Ο Χρήστος Μαυρίκης, πρωταγωνιστής σκανδάλου υποκλοπών το 1999 και κατηγορούμενος για δωροδοκία δικαστή πέρσι, βρήκε τρόπο να απασχολήσει ξανά τις Αρχές, αυτή τη φορά για χρήση πυροβόλου όπλου.

Όλα ξεκίνησαν αργά το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ο 75χρονος, για λόγους που ακόμα διερευνώνται, πυροβόλησε στον αέρα πιθανότατα με καραμπίνα - αν και σύμφωνα με πληφορορίες μπορεί τελικά να πυροβόλησε με άσφαιρα. Κατα μία εκδοχή, ο ίδιος φέρεται να συνεπλάκη νωρίτερα με κάποιους αλλοδαπούς και για αυτό να έκανε χρήση όπλου.

Μόλις έφτασε η ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του, στην οδό Ήμερου Πεύκου στα Σπάτα, αυτός επέλεξε να μην παραδοθεί και να ταμπουρωθεί, οπότε κλήθηκε εισαγγελέας που διέταξε αστυνομική επιχείρηση, με συμμετοχή των ειδικών δυνάμεων και διαπραγματευτή.

Ωστόσο, μόλις οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο, βρήκαν το σπίτι άδειο. Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε διαφύγει, αλλά δεν είχε πάει μακριά.

Οι έρευνες ξεκίνησαν. Τα ΕΚΑΜ, αφού έκοψαν με τανάλια την πόρτα ενός παρακείμενου οικοπέδου για να εισέλθουν, τον εντόπισαν κρυμμένο σε έναν... θάμνο.

Δεν αντιστάθηκε στη σύλληψη και λίγο αργότερα οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, ενώ θα του ασκηθούν οι ανάλογες διώξεις από τον εισαγγελέα.

Θυμίζεται ότι ο Χρήστος Μαυρίκης τελεί σε κατ ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι αφού κατηγορείται για το κακούργημα της δωροδοκίας δικαστή, ενώ έγινε δεκτό το αίτημα που υπέβαλλε στις δικαστικές αρχές σε περίπτωση που κρινόταν προσωρινά κρατούμενος.

Πρωταγωνιστής της υπόθεσης των υποκλοπών το 1993

Ο Χρήστος Μαυρίκης ως υπάλληλος του ΟΤΕ, τον Απρίλιο του 1993 είχε προβεί σε αποκαλύψεις που είχαν συγκλονίσει το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Είχε αποκαλύψει δημόσια ότι είχε «παγιδεύσει» τα σταθερά τηλέφωνα πολιτικών προσώπων και είχε υποκλέψει συνδιαλέξεις τους, όπως του Ανδρέα Παπανδρέου, τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και του Μιλτιάδη Έβερτ, εν ενεργεία υπουργού της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Έγινε διαβόητος κερδίζοντας από τον Τύπο το προσωνύμιο «εθνικός κοριός» στις αρχές της δεκαετίας του '90. Υπενθυμίζεται πως είχε παραδεχθεί πως κατ' εντολή του στρατηγού Γρυλλάκη παρακολουθούσε το τηλέφωνο του Ανδρέα Παπανδρέου. «Η παγίδευση γινόταν μέσα από ΚΑΦΑΟ αλλά και μέσα από διαμερίσματα που νοικιάζαμε τότε.

“Τραβάγαμε” τη γραμμή παράλληλα και τοποθετούσαμε εκεί μαγνητόφωνα», είχε αποκαλύψει σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1998 ο κ. Μαυρίκης καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών.

Σημειώνεται πως είχε καταδίκη για βιαιοπραγίες εναντίον του εκδότη Δημήτρη Ρίζου και επιχειρηματιών, αλλά και για απόπειρες δωροδοκίας δικαστή.

Το 1997 όταν η νυν πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα ήταν ανακρίτρια σε μια υπόθεση για λαθρεμπορίας πετρελαίου, ο Χρήστος Μαυρίκης είχε αποπειραθεί να τη δωροδοκήσει, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών.

Διαβάστε επίσης