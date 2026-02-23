Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Αλάσκα
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 1 χιλιόμετρο
Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αλάσκα το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 1 χλμ. και σημειώθηκε περίπου 93 χλμ. νοτιοδυτικά του Νικόσκι, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.
Σημειώνεται πως οι επιφανειακοί σεισμοί συνήθως γίνονται πιο έντονα αισθητοί λόγω της εγγύτητάς τους στην επιφάνεια.
Τα προκαταρκτικά σεισμικά δεδομένα, σύμφωνα με την USGS, δείχνουν ότι ο σεισμός πιθανότατα έγινε αισθητός από πολλούς κατοίκους κοντά στο επίκεντρο.
