Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Αλάσκα

Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ συγκλόνισε την μητροπολιτική περιοχή του Άνκορατζ στην Αλάσκα την Πέμπτη το πρωί, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 8:11 π.μ. (τοπική ώρα) σε βάθος 69 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την USGS. Το επίκεντρό του βρισκόταν 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σουσίτνα, Αλάσκα, μια περιοχή που βρίσκεται περίπου 108 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για σημαντικές ζημιές.

Δεν αναμένεται τσουνάμι, σύμφωνα με το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι.

Η Αλάσκα είναι η πιο σεισμογενής πολιτεία των ΗΠΑ και μία από τις πιο σεισμικά ενεργές περιοχές στον κόσμο, σύμφωνα με την USGS. Η πολιτεία βιώνει τουλάχιστον έναν σεισμό μεγέθους 7 σχεδόν κάθε χρόνο.

Ο σεισμός της Πέμπτης είναι ο μεγαλύτερος που έχει πλήξει το νότιο κεντρικό τμήμα της Αλάσκας από το 2021, σύμφωνα με το KTUU TV.