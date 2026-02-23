Τα κράτη μέλη της ΕΕ πιθανότατα δεν θα καταλήξουν σήμερα σε συμφωνία για το προτεινόμενο νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Το μπλόκο της Ουγγαρίας κατέστησε σαφές ότι δεν θα επιτευχθεί συναίνεση για τα προτεινόμενα μέτρα στη σημερινή σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της, τόνισε η Κάλας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση.

Η Βουδαπέστη ανακοίνωσε χθες ότι θα μπλοκάρει την έγκριση του 20ού πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξαιτίας της διακοπής των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Droujba.

Επίσης ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν κατηγόρησε το καθεστώς του Κιέβου ότι σκόπιμα παρατείνει τη σύγκρουση προκειμένου να αποσπάσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από τους δυτικούς συμμάχους του. Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της ουγγρικής κυβέρνησης, ο τερματισμός της αντιπαράθεσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα σήμαινε αυτόματη διακοπή της χρηματοδότησης του Κιέβου και η κυβέρνηση Ζελένσκι, κατά την άποψη του Όρμπαν, δεν μπορεί να επιτρέψει μια τέτοια εξέλιξη.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση πρότεινε στις αρχές του Φεβρουαρίου νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας κατά του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα. Η νέα δέσμη κυρώσεων θα είναι η εικοστή από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Προτείνονται επίσης νέες απαγορεύσεις στις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Berliner Zeitung: Η ΕΕ έχει αποδυναμωθεί

Στο μεταξύ, η εφημερίδα Berliner Zeitung, η εφημερίδα με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στην περιοχή της γερμανικής πρωτεύουσας, γράφει ότι η Ευρώπη έχει αποδυναμωθεί από τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την εφημερίδα, το κύριο λάθος της ηγεσίας της ΕΕ είναι η άρνησή της να ξεκινήσει διάλογο με τη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το άρθρο, η στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής πολιτικής σήμερα, ιδίως της προσέγγισης της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της ευρωπαϊκής διπλωματίας με επικεφαλής την Κάγια Κάλας. Οι αρχές της ΕΕ βασίζονται στον επανεξοπλισμό για να επιτύχουν μια «νικηφόρα ειρήνη με τη Ρωσία», ενώ κανείς δεν εξετάζει καν την επιλογή του ειρηνικού διαλόγου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι τεράστιες δαπάνες των δυτικών χωρών για προμήθειες όπλων στο Κίεβο έχουν οδηγήσει την Ευρώπη σε μια στρατηγική παγίδα. Η παρατεταμένη σύγκρουση έχει εξαντλήσει τους προϋπολογισμούς των χωρών του «συνασπισμού των προθύμων», οι οποίες δαπάνησαν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ για βοήθεια στην Ουκρανία, αφήνοντας την οικονομία της ΕΕ σε δεινή θέση.

