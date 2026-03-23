Τραγωδία στο Περού: Ανατροπή λεωφορείου με τουρίστες - 9 νεκροί και 15 τραυματίες

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν, όταν ένα τουριστικό λεωφορείο ανατράπηκε και έπεσε από έναν λόφο, σε μία εκδρομή στις Περουβιανές Άνδεις.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 15 χιλιόμετρα από το χιονισμένο διάσημο βουνό Rajuntay.

??? Terrible accidente en Casapalca Huarochiri. Chicos iban de excursión al nevado Rajuntay y sufrieron volcadura. Lamentablemente 8 de ellos murieron y hay una docena de heridos. @mostritoypirana pic.twitter.com/nTELxHviEN — Jose Miguel Hidalgo (@jmhidalgo) March 22, 2026

Το υπουργείο Υγείας του Περού επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του: «Το περιστατικό άφησε 15 τραυματίες που έχουν μεταφερθεί σε τέσσερα διαφορετικά νοσοκομεία.

«Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, επτά στον τόπο του δυστυχήματος και δύο στο νοσοκομείο.

Μέσω των ομάδων έκτακτης ανάγκης, το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει να προσφέρει πλήρη βοήθεια στα θύματα».

Το όχημα μετέφερε περίπου 25 τουρίστες μαζί με ξεναγούς, ενώ στο σημείο αναφέρθηκαν πολλαπλοί τραυματισμοί.

Αδιευκρίνιστο παραμένει αν μεταξύ των νεκρών ή τραυματιών ήταν ξένοι τουρίστες, συμπεριλαμβανομένων Βρετανών ή Ιρλανδών υπηκόων.

Εικόνες από το σημείο έδειξαν το όχημα αναποδογυρισμένο με τα αντικείμενα των επιβατών πεταμένα στο έδαφος γύρω του.

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος βρισκόταν σε εξέλιξη, με τοπικές αναφορές να δίνουν ως έναν από τους παράγοντες την ομίχλη που επικρατεί αυτή την εποχή στην περιοχή.

