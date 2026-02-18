YouTuber βρέθηκε στην «Κόλαση της Γης», το πιο επικίνδυνο μέρος στον κόσμο

Ένας δημιουργός περιεχομένου γνωστός ως Zazza el Italiano, ο οποίος επισκέπτεται επικίνδυνα μέρη, παραχώρησε συνέντευξη στον Jordi Wild και μίλησε για τις τελευταίες του περιπέτειες.

Ανάμεσα σε όσα είπε περιέγραψε την επίσκεψή του στη La Rinconada στο Περού, που θεωρείται ο υψηλότερος μόνιμος οικισμός στον κόσμο (στα 5.100 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας).

