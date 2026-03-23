Βέλγιο: Στους δρόμους στρατιώτες για την φύλαξη ισραηλινών στόχων

Στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στους δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων του Βελγίου για να ενισχύσουν την ασφάλεια της εβραϊκής κοινότητας, μετά από επιθέσεις στο Βέλγιο και την Ολλανδία κατά ισραηλινών στόχων.

Μια έκρηξη σημειώθηκε αυτό το μήνα σε συναγωγή στη Λιέγη, την οποία οι αρχές χαρακτήρισαν ως αντισημιτική πράξη. «Από σήμερα, επανατοποθετούμε στρατιώτες στους δρόμους των Βρυξελλών και της Αμβέρσας, διότι η ασφάλεια είναι θεμελιώδες δικαίωμα», δήλωσε ο Βέλγος υπουργός Άμυνας Θίο Φράνκεν.

Η ανάπτυξη των στρατιωτών, σε συνεργασία με την ομοσπονδιακή αστυνομία, θα εξασφαλίσει την ασφάλεια σε εβραϊκούς χώρους, όπως συναγωγές και σχολεία, όπως ανέφεραν οι βελγικές αρχές.

«Η Αμβέρσα είναι και πάλι λίγο πιο ασφαλής… το ίδιο και η εβραϊκή κοινότητα. Λέμε ΟΧΙ στον αντισημιτισμό!», τόνισε ο Φράνκεν.

Η ενίσχυση της ασφάλειας έρχεται επίσης σε συνέχεια μιας εμπρηστικής επίθεσης σε συναγωγή στο Ρότερνταμ και μιας έκρηξης σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ, στη γειτονική Ολλανδία.

Η ολλανδική αστυνομία συνέλαβε πέντε υπόπτους, ηλικίας 17 έως 19 ετών, για την επίθεση στη συναγωγή στο Ρότερνταμ.

Ένας εκπρόσωπος του βελγικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι οι στρατιώτες θα αναπτυχθούν σε τρεις διαφορετικές φάσεις: αρχικά στις Βρυξέλλες και την Αμβέρσα, και στη συνέχεια στη Λιέγη.