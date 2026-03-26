Σαν Φρανσίσκο: Πυροσβέστες διέσωσαν γυναίκα που είχε πέσει από γκρεμό - Δείτε βίντεο

Πυροσβέστες στο Σαν Φρανσίσκο κατάφεραν να διασώσουν μια γυναίκα που έπεσε από έναν γκρεμό που βρισκόταν δίπλα σε ένα ιστορικό αξιοθέατο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί πάνω σε βράχια.

Όλα έγιναν το πρωί της Τρίτη στο Cliff House, ένα ιστορικό αξιοθέατο που υψώνεται πάνω από την παραλία Ocean Beach, στο Σαν Φρανσίσκο. Η περιοχή είναι εξαιρετικά δημοφιλής στους ντόπιους και τους τουρίστες που απολαμβάνουν πεζοπορίες κοντά στο παρατηρητήριο Lands End με θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο ανέφερε σε ενημέρωσή της ότι η γυναίκα, φορώντας μόνο ένα μαγιό, έπεσε από τον γκρεμό και παγιδεύτηκε στα βράχια, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ελικόπτερα τοπικών τηλεοπτικών καναλιών κατέγραψαν τη δραματική διάσωση, με βίντεο να δείχνουν την γυναίκα να κρατιέται από τα βράχια ενώ ένας πυροσβέστης κατεβαίνει προς το μέρος της με ένα σχοινί. Ο διασώστης έφτασε στη γυναίκα και την έδεσε με σχοινιά, πριν αρχίσει να την ανεβάζει προς τα πάνω.

Λίγα λεπτά αργότερα, η γυναίκα βρισκόταν ασφαλής στην κορυφή του γκρεμού και, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

