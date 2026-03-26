Οι Φρουροί της Επανάστασης στρατολογούν 12χρονα παιδιά για βοηθητικούς ρόλους στον ιρανικό στρατό

To Ιράν μείωσε το ελάχιστο όριο ηλικίας για συμμετοχή σε ρόλους υποστήριξης που σχετίζονται με τον πόλεμο στα 12 έτη.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης ο Rahim Nadali, μέλος του IRGC στην Τεχεράνη, είπε ότι μια πρωτοβουλία που ονομάζεται «Για το Ιράν» στρατολογεί συμμετέχοντες για να βοηθήσουν σε εργασίες όπως περιπολίες, επάνδρωση σημείων ελέγχου και χειρισμό υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Εξήγησε ότι η απόφαση ακολούθησε μια αύξηση των νεότερων εθελοντών.

«Δεδομένου ότι η ηλικία όσων προσέρχονται έχει μειωθεί και ζητούν να συμμετάσχουν, μειώσαμε την ελάχιστη ηλικία στα 12», φέρεται να είπε, σημειώνοντας ότι τα παιδιά ηλικίας 12 και 13 ετών μπορούν πλέον να συμμετέχουν εάν το επιλέξουν.

Η κίνηση έχει προκαλέσει ανησυχίες, καθώς φαίνεται να έρχεται σε σύγκρουση με τις υποχρεώσεις του Ιράν βάσει διεθνών συμφωνιών όπως η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία περιορίζει τη συμμετοχή ανηλίκων σε στρατιωτικές δραστηριότητες.