Τζέιμς Τόλκαν: Πέθανε ο ηθοποιός των ταινιών «Επιστροφή στο Μέλλον» και «Top Gun»

Νέα απώλεια για το Χόλιγουντ και η δεύτερη μέσα σε έναν μήνα για το καστ της ταινίας «Επιστροφή στο μέλλον».

Ο Τζέιμς Τόλκαν, πέθανε σε ηλικία 94 ετών έχοντας διαγράψει μία καριέρα 55 ετών.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Back to the Future , καθώς και από τον σεναριογράφο-παραγωγό Μπομπ Γκέιλ, αλλά δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα τα αίτια.

Ο Τόλκαν υποδύθηκε τον δάσκαλο που μισούσε τους τεμπέληδες, κ. Στρίκλαντ, στις δύο πρώτες ταινίες του εμβληματικού franchise της δεκαετίας του '80, επιστρέφοντας ως ο παππούς του χαρακτήρα του στην τρίτη.

Ήταν επίσης γνωστός για την ερμηνεία του ως διοικητής αεροπορικής ομάδας «Στίνγκερ» Τζάρντιαν στην ταινία του 1986 «Top Gun», δίπλα στους πρωταγωνιστές Τομ Κρουζ, Βαλ Κίλμερ και Μεγκ Ράιαν.

Γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου 1931 στο Κάλουμετ του Μίσιγκαν και υπηρέτησε στον πόλεμο της Κορέας ως μέλος του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μετά τους ρόλους του στις ταινίες «Επιστροφή στο Μέλλον» και «Top Gun», ο Τόλκαν είχε διπλό ρόλο στην ταινία του Γούντι Άλεν «Έρωτας και Θάνατος».

Οι δύο τελευταίοι ρόλοι του Τόλκαν ήταν στην ταινία του 2013 Phil Spector, όπου έπαιξε κριτή στη δίκη για δολοφονία του ατιμασμένου παραγωγού του Wall of Sound, και ως πιανίστας στην ταινία Bone Tomahawk.

Ο Τόλκαν αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Παρμέλι, με την οποία ήταν παντρεμένος για 54 χρόνια.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανακοινώθηκε ο θάνατος ενός άλλου πρωταγωνιστή του "Επιστροφή στο Μέλλον", του Ματ Κλαρκ, μετά από επιπλοκές που υπέστη από χειρουργική επέμβαση στην πλάτη.