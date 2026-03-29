Οι επιστήμονες κατέγραψαν ιβηρικό λύγκα να... πλένει το θήραμά του πριν το καταναλώσει

Οι κάμερες παγίδας στην περιοχή Montes de Toledo της Ισπανίας κατέγραψαν για πρώτη φορά μια ασυνήθιστη συμπεριφορά του Ιβηρικού λύγκα: μια θηλυκή βούτηξε το θήραμά της, ένα κουνέλι, σε νερό πριν το καταναλώσει!

Το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη λύγκα. Από το 2020, οι επιστήμονες έχουν καταγράψει οκτώ περιστατικά αυτής της πρακτικής από πέντε διαφορετικές θηλυκές λύγκες σε πέντε διαφορετικές δεξαμενές νερού στην ίδια περιοχή. Πρόκειται για συμπεριφορά που δεν έχει παρατηρηθεί σε άλλα σαρκοφάγα ούτε σε αιχμαλωσία.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η πρακτική αυτή μπορεί να βοηθά τα μικρά στην μετάβαση από το γάλα στη στερεά τροφή, ενώ ίσως αποτελεί και ένα σπάνιο παράδειγμα «κουλτούρας» μεταξύ των θηλυκών λύγκων που μοιράζονται επικαλυπτόμενα εδάφη ή συγγένεια.

Πειράματα έδειξαν ότι το βύθισμα διατηρεί το θήραμα υγρό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά απαιτείται περαιτέρω μελέτη για να κατανοηθεί πλήρως ο λόγος αυτής της συμπεριφοράς.

Η τεχνολογία των καμερών παγίδας συνεχίζει να αποκαλύπτει σπάνιες και αθέατες συμπεριφορές ζώων, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για τη μελέτη και την προστασία ευάλωτων ειδών όπως ο Ιβηρικός λύγκας, ο οποίος κατάφερε να επιστρέψει από το χείλος της εξαφάνισης.