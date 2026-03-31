Ισπανία: Εντοπίστηκε τριώροφη υπόγεια σήραγγα για μεταφορά κάνναβης από το Μαρόκο

Η αστυνομία της Ισπανίας ανακάλυψε μια τεράστια, πολυεπίπεδη υπόγεια σήραγγα, εξοπλισμένη με ράγες και βαγόνια που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά δεμάτων χασίς μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας, στη Θέουτα, έναν ισπανικό θύλακα στο Μαρόκο.

Η αστυνομική επιχείρηση, η οποία διήρκεσε περισσότερο από ένα χρόνο, αποκάλυψε «έναν λαβύρινθο που έμοιαζε με ορυχείο» του οποίου το δίκτυο προμήθευε ρητίνη κάνναβης σε όλη την Ισπανία, ακόμη και στην Ευρώπη, ανακοίνωσε σήμερα το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Συνολικά 27 άτομα συνελήφθησαν και περισσότεροι από 17 τόνοι ναρκωτικών κατασχέθηκαν σε πολυάριθμες εφόδους, πρόσθεσε το υπουργείο.

«Καμουφλαρισμένη πίσω από ένα τεράστιο ηχομονωμένο ψυγείο, η σήραγγα είχε τρία επίπεδα: ένα φρεάτιο για κατάβαση, έναν ενδιάμεσο θάλαμο για την αποθήκευση των δεμάτων και έναν διάδρομο ευθείας γραμμής που οδηγούσε στο Μαρόκο».

Η όλη κατασκευή ήταν εξοπλισμένη με ράγες, βαγόνια, τροχαλίες και μικρούς γερανούς για τη μεταφορά παλετών χασίς και ήταν θαμμένη κάτω από μια βιομηχανική αποθήκη.

Σύστημα άντλησης και ηχομόνωσης

Ένα σύστημα άντλησης και ηχομόνωσης επέτρεπε σε ολόκληρη την κατασκευή να λειτουργεί χωρίς να προκαλεί υποψίες.

Μια σειρά από κατασχέσεις ναρκωτικών στη Θέουτα και την Ανδαλουσία (νότια Ισπανία) έφερε την προσοχή ερευνητών σε αυτό το τεράστιο δίκτυο, το οποίο λειτουργούσε με παραρτήματα στη Γαλικία (βόρεια Ισπανία), μια περιοχή γνωστή για διακίνηση ναρκωτικών.

Το κύμα συλλήψεων κορυφώθηκε με τη σύλληψη, τη νύχτα της 26ης Μαρτίου, ενός από τους δύο αρχηγούς της σπείρας.

Κατά τη διάρκεια των εφόδων, κατασχέθηκαν 1,4 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, μαζί με 17 πολυτελή αυτοκίνητα.

Η Ισπανία αποτελεί σημαντικό σημείο εισόδου για τη διακίνηση ναρκωτικών στην Ευρώπη λόγω της εγγύτητάς της με το Μαρόκο, έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς κάνναβης στον κόσμο.

