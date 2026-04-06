Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ισραηλινό πλήγμα που σημειώθηκε το μεσημέρι σε πυκνοκατοικημένη συνοικία της νότιας Βηρυτού, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στο νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι, το μεγαλύτερο της χώρας, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους και έντονη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους, με ασθενοφόρα να καταφθάνουν διαρκώς και συγγενείς θυμάτων να συγκεντρώνονται έξω από το νοσοκομείο.

April 5, 2026



Μεταξύ των θυμάτων είναι τρεις Σουδανοί και μία 15χρονη, ενώ 39 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δεκάδες νοσηλεύονται. Οι ζημιές στο νοσοκομείο ήταν περιορισμένες, ωστόσο γιατροί κάνουν λόγο για σοβαρό πλήγμα σε αστική περιοχή και για περιστατικά πανικού μεταξύ ασθενών.

Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι επλήγη καθαρά κατοικημένη ζώνη, όπου ζουν κυρίως μετανάστες, θέτοντας ερωτήματα για τη στόχευση της επίθεσης.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταδίκασαν το πλήγμα, προειδοποιώντας ότι επιθέσεις κοντά σε νοσοκομεία εντείνουν τον φόβο και ενδέχεται να αποτρέψουν πολίτες από το να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια.

Την ίδια ώρα, στον νότιο Λίβανο συνεχίζονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, με έξι μέλη της ίδιας οικογένειας να σκοτώνονται στην κοινότητα Κφαρ Χάτα, καθώς δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Ένας συγγενής που επρόκειτο να τους μεταφέρει σκοτώθηκε επίσης, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στην περιοχή σε επτά, μεταξύ των οποίων και ένα κοριτσάκι τεσσάρων ετών.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με τα πλήγματα να επεκτείνονται σε αστικές περιοχές και τον αριθμό των αμάχων θυμάτων να αυξάνεται.