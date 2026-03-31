IDF: Η Χεζμπολάχ κατέλαβε χριστιανικό χωριό στον Λίβανο

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τους τελευταίους μήνες, η Χεζμπολάχ έχει παρατηρηθεί να διεισδύει σε χριστιανικά χωριά και να εξαπολύει επιθέσεις από εκεί, πιστεύοντας ότι η επιχείρηση από αυτές τις περιοχές της παρέχει προστασία από τις ισραηλινές επιθέσεις

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Χεζμπολάχ κατέλαβε το χριστιανικό χωριό Αλ Κάουζα στον νότιο Λίβανο και εξαπολύει επιθέσεις από εκεί, χρησιμοποιώντας ρουκέτες, οβίδες και αντιαρματικά όπλα.
  • Το Αλ Κάουζα, χωριό Μαρωνιτών κοντά στα ισραηλινά σύνορα, έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές λόγω συγκρούσεων μεταξύ ισραηλινού στρατού και Χεζμπολάχ τα τελευταία χρόνια.
  • Στη Συρία, επιθέσεις με θρησκευτικά κίνητρα στόχευσαν τη χριστιανική κοινότητα στην πόλη Αλ Σουκαϊλαμπίγια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και ανησυχίες για υποκίνηση θρησκευτικών εντάσεων.
  • Το Πατριαρχείο Αντιοχείας καταδίκασε τις επιθέσεις στη Συρία, ζήτησε επίσημη έρευνα και αποζημίωση για τις ζημιές, και τόνισε την ανάγκη για διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης και ελέγχου των παράνομων όπλων.
  • Το Πατριαρχείο υπογραμμίζει την ανάγκη ειρηνικής συνύπαρξης και ενότητας στη Συρία, καλώντας σε δράση κατά της βίας και υπενθυμίζοντας την αξία της κοινωνικής ένταξης όλων των κοινοτήτων.
Snapshot powered by AI

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι η Χεζμπολάχ κατέλαβε το χριστιανικό χωριό Αλ-Κάουζα και έχει αρχίσει να πραγματοποιεί τρομοκρατικές επιθέσεις από την περιοχή.

Όπως ανέφερε το γραφείο εκπροσώπου του IDF, «σύμφωνα με αποχαρακτηρισμένες πληροφορίες του IDF, η Χεζμπολάχ έχει καταλάβει το χωριό Αλ-Κάουζα στο νότιο Λίβανο και έχει αρχίσει να πραγματοποιεί τρομοκρατικές επιθέσεις από το εσωτερικό του χωριού. Αυτό περιλαμβάνει εκτοξεύσεις ρουκετών και οβίδων, καθώς και επιθέσεις με αντιαρματικά».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τους τελευταίους μήνες, η Χεζμπολάχ έχει παρατηρηθεί να διεισδύει σε χριστιανικά χωριά και να εξαπολύει επιθέσεις από εκεί, πιστεύοντας ότι η επιχείρηση από αυτές τις περιοχές της παρέχει προστασία από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Το Αλ-Καουζά είναι ένα χωριό Μαρωνιτών Χριστιανών στην περιφέρεια Μπιντ Τζμπέιλ του νομού Ναμπάτιε, στο νότιο Λίβανο. Βρίσκεται λίγες εκατοντάδες μέτρα από τα ισραηλινά σύνορα και έχει πλέον μετατραπεί σε ερείπια, καθώς πέρα από φέτος, και το 2024 το μικρό χωριό είχε γίνει «μάρτυρας» συγκρούσεων μεταξύ του ισραηλινού στρατού και μαχητών της Χεζμπολάχ, που οδήγησαν στην καταστροφή του. Το χωριό, στο οποίο κατοικούσαν γενιές Χριστιανών, βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 750 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που το καθιστά στρατηγικά σημαντικό σημείο.

Επιθέσεις κατά χριστιανικής κοινότητας και στην Συρία

Να σημειωθεί ότι το την Παρασκευή, σημειώθηκαν επιθέσεις κατά χριστιανικής κοινότητας και στη Συρία με το Πατριαρχείο Αντιοχείας να ζήτησε επίσημη έρευνα κάνοντας λόγο για «περιστατικά που αποσκοπούν στην υποκίνηση θρησκευτικών εντάσεων».

Σύμφωνα με το Associated Press, μία διαμάχη μεταξύ δύο ανδρών στη χριστιανική πόλη Αλ-Σουκαϊλαμπίγια της κεντρικής Συρίας οδήγησε σε επιθέσεις με θρησκευτικά κίνητρα και προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα. Τα περιστατικά θύμισαν τη θρησκευτική βία που ακολούθησε την πτώση του προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ πριν από δύο χρόνια.

Από την πλευρά του, το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Αντιοχείας και πάσης της Ανατολής, καθώς και ο ίδιος ο Πατριάρχης Ιωάννης Ι', δήλωσαν ότι παρακολουθούν τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην πόλη Αλ-Σουκαϊλαμπίγια, στην ύπαιθρο της Χάμα στην Συρία.

Όπως αναφέρεται στην δήλωση: «Η πόλη υπέστη επίθεση και εκφοβισμό από γειτονικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων πράξεων βίας και βανδαλισμού που στόχευαν σε περιουσίες, ενώ το ιερό της Παρθένου Μαρίας δέχτηκε πυροβολισμούς. Η επίθεση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και κύματα δημόσιας οργής που επεκτάθηκαν μέχρι τη Δαμασκό και συνεχίστηκαν μέχρι αργά χθες το βράδυ μπροστά από την έδρα του Πατριαρχείου.

Το Πατριαρχείο καταδικάζει απερίφραστα, με τους πιο αυστηρούς όρους, τα γεγονότα που έχουν συμβεί και συνεχίζουν να συμβαίνουν. Καταγγέλλει και αποδοκιμάζει τα περιστατικά που πλήττουν τη χριστιανική κοινότητα. Τα περιστατικά αυτά συχνά δικαιολογούνται με τον χαρακτηρισμό "μεμονωμένων πράξεων", αν και αυτό δεν ισχύει απαραίτητα. Καλεί τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν με αποφασιστικότητα όσους υπονομεύουν την κοινωνική ειρήνη και να μην παραβλέπουν τα επαναλαμβανόμενα γεγονότα που περιγράφονται επανειλημμένα ως "μεμονωμένες πράξεις", αν και αυτό δεν ισχύει απαραίτητα.

Το Πατριαρχείο ζητά την έναρξη επίσημης έρευνας που θα οδηγήσει στη σύλληψη και τη δίωξη των εμπλεκομένων, καθώς και την επίσημη ενημέρωση του Πατριαρχείου για τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. Αυτό αποτελεί απάντηση σε περιστατικά που αποσκοπούν στην υποκίνηση θρησκευτικών εντάσεων, εντάσεων από τις οποίες η Συρία ιστορικά έχει γλιτώσει.

Ζητεί επίσης αποζημίωση για όσους υπέστησαν υλικές ζημίες. Ζητεί επίσης την εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη της επανάληψης τέτοιων περιστατικών, με το κράτος, μέσω των επίσημων θεσμών του και μόνο, να αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη διατήρηση της ειρήνης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των παράνομων όπλων.

Το Πατριαρχείο εκφράζει την εκτίμησή του για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη που επέδειξαν οι πιστοί του, καθώς και για τη συμπάθειά τους και την εμπλοκή τους σε όλα όσα επηρεάζουν τη χριστιανική παρουσία στη Συρία. Εκτιμά επίσης το ενδιαφέρον τους για την κοινή ζωή του συριακού λαού σε όλη της την ποικιλομορφία, είτε πρόκειται για μουσουλμάνους είτε για χριστιανούς. Επιβεβαιώνει ότι η αξιοπρέπεια της Συρίας και η συριακή κοινωνία βασίζονται στις αρχές της ιθαγένειας και της ένταξης όλων των στοιχείων, και όχι σε μια λογική πλειοψηφίας-μειοψηφίας.

Το Πατριαρχείο επιβεβαιώνει, ενώπιον των χριστιανών πιστών του που βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλο τον κόσμο και ενώπιον όλων, την ανάγκη να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Επαναλαμβάνει, με τα λόγια του Πατριάρχη Ιωάννη Ι’: «"Αρκετά με την αιματοχυσία στη Συρία"».

Εν μέσω όλων όσων έχουν συμβεί και συνεχίζουν να εκτυλίσσονται, και στο κατώφλι των ιερών Παθών του Χριστού, προσεύχεται στον Κύριο της Ειρήνης και στον Θεό κάθε παρηγοριάς να προστατεύσει αυτή τη χώρα. Επιβεβαιώνει την πλήρη εμπιστοσύνη του, επαναλαμβάνοντας τα λόγια της Αγίας Γραφής που διαλύουν κάθε φόβο: "Ο Θεός είναι εν μέσω αυτής· δεν θα κλονιστεί"».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
